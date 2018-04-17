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Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 20:34 | Son Güncelleme

Olay Hindistan'ın Rajasthan kentinde Alwar'da gerçekleşti. Babasının şiddetine dayanamayan 12 yaşındaki kız kendini terastan aşağıya attı.

Ağır yararlı olarak hastaneye kaldırılan kız yaşam mücadelesi veriyor. İddialara göre genç kızın terasta telefonla gizli konuşmasına sinirlenen baba şiddete başvuruyor. O anlar ise oradaki komşuları tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kız intihar

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