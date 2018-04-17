Dehşet anları kamerada! Babasının şiddetine dayanamayıp aşağı atladı

Ağır yararlı olarak hastaneye kaldırılan kız yaşam mücadelesi veriyor. İddialara göre genç kızın terasta telefonla gizli konuşmasına sinirlenen baba şiddete başvuruyor. O anlar ise oradaki komşuları tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydediliyor.