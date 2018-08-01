Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

ABD'nin Los Angeles eyaletinde, 32 yaşındaki Guillermo Perez isimli adam, bir kadını bıçağıyla rehin aldı. Olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile hem adam hem de masum kadın hayatını kaybetti. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.
VAZGEÇMEYİNCE 3 POLİS MÜDAHALE ETTİ
Tanıklar, Perez'in eski bir kilisenin yakınlarında eski sevgilisini bıçakladığını polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cani adamı olayla ilgisi olmayan masum bir kadının boynuna bıçağı dayamış halde buldu. Tüm uyarılara rağmen kadını bırakmayı reddeden adama 3 polis memuru müdahalede bulundu.
13 YIL SONRA İLK
Polisin açtığı ateş sonucunda hem Perez hem de 49 yaşındaki Elizabeth Tollison isimli kadın yaşamını yitirdi. Los Angeles'ta 13 yıl sonra ilk defa bir rehinenin kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.
SİCİLİ KABARIK
Polis, Perez'in geçmişte mahkumiyet kararlarına sahip olduğunu, saldırı ve aile içi şiddet nedeniyle tutuklandığını söyledi. Adamın ayrıca, belgelenmiş bir çete üyesi olduğu da söylendi.
HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 4 yorum