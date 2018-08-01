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Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 20:11 | Son Güncelleme

ABD'de yoldan geçen bir kadını bıçakla rehin alan adama müdahale etmek isteyen polisin açtığı ateş sonucu hem saldırgan hem de masum kadın yaşamını yitirdi. Olay, polis kamerası ile anbean kaydedildi.

ABD'nin Los Angeles eyaletinde, 32 yaşındaki Guillermo Perez isimli adam, bir kadını bıçağıyla rehin aldı. Olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile hem adam hem de masum kadın hayatını kaybetti. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

VAZGEÇMEYİNCE 3 POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tanıklar, Perez'in eski bir kilisenin yakınlarında eski sevgilisini bıçakladığını polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cani adamı olayla ilgisi olmayan masum bir kadının boynuna bıçağı dayamış halde buldu. Tüm uyarılara rağmen kadını bırakmayı reddeden adama 3 polis memuru müdahalede bulundu.

13 YIL SONRA İLK

Polisin açtığı ateş sonucunda hem Perez hem de 49 yaşındaki Elizabeth Tollison isimli kadın yaşamını yitirdi. Los Angeles'ta 13 yıl sonra ilk defa bir rehinenin kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

SİCİLİ KABARIK

Polis, Perez'in geçmişte mahkumiyet kararlarına sahip olduğunu, saldırı ve aile içi şiddet nedeniyle tutuklandığını söyledi. Adamın ayrıca, belgelenmiş bir çete üyesi olduğu da söylendi.


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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Tollison Guillermo Perez Los Angeles ABD rehine saldrıgan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kadında hiç kaçmayı düşünmüyor.Orda bok var gibi durursan böyle olur.İnsanlar nedense çok meraklı sonra ah başıma vah başıma herşeye burnunuzu sokmasanız olmaz.
Çok büyük abd nin aptal polisleri . Özel harekatçılar ile keskin nişancı ile vurulmalıydı . Acemi polislerin paniği yüzünden ölmüş rehine . Kaza eseri oradan geçen biri olsaydı onlarıda vururlardı heralde .Ne anlamı kaldı polisin . Polis kurşunu ile öldü .
eee simdi polis kimi kurtardir?
Bizde Olsa Saatlerce İkna Edilmek İçin Beklenirdi, Elinde Bıçak Var Bide, Bizde Pompalıyla Rehin Alınıp İkna Edilenler Oldu, Her Ne Kadar Bi Kaç Çürük Olsada Dünyanın En Kaliteli Polis Ve Asker Teşkilatına Sahibiz. Gurur Duyuyorum.
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