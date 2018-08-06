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Dehşet evi: 11 çocuk kurtarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasında bir evde çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuk kurtarıldı.

Dehşet evi: 11 çocuk kurtarıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Jerry Hogrefe, New Mexico eyaletinin Amalia bölgesinden aldıkları bir mesaj üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Hogrefe, Amalia'da çölün ortasında bir evde yaşları 1 ila 15 olan 11 çocuğu aç, susuz ve korkmuş halde bulduklarını ifade etti. Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığını söyleyen Hogrefe, çocukların kaldığı yerde su ya da elektrik bulunmadığını ifade etti.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Çocukların sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındığını belirten Hogrefe, evde bulunan 5 yetişkinden silahlı iki adamın gözaltına alındığını kaydetti.

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ABD dehşet evi 11 çocuk polis operasyon kurtarıldı New Mexico

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