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Dehşet evi! 4 kişilik aile ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 18:36 | Son Güncelleme

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 4 kişilik Türk ailenin evlerinde ölü bulunduğu bildirildi.

Dehşet evi! 4 kişilik aile ölü bulundu

Reutlingen Polis Sözcüsü Christian Wörner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin Esslingen kentindeki evlerinde ölü bulunduğunu söyledi.

Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.

Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ceset Türk Aile

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