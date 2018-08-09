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'Dehşet Evi'nden kurtarılan çocuklara ilişkin korkunç detay

09.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

ABD medyası, New Mexico eyaletinde çölün uzak bir noktasında 11 yetersiz beslenmiş çocuğun bulunmasının ardından tutuklanan Siraj İbn Wahhaj'ın, çocuklara okullarda saldırı düzenlemeleri için silah eğitimi verdiğini bildirdi.

'Dehşet Evi'nden kurtarılan çocuklara ilişkin korkunç detay

Savcılık belgelerine göre Wahhaj yaşları bir ila 15 arasında değişen çocukların bazılarına silah kullanmayı öğretiyordu.

Wahhaj, geçen Cuma günü olay yerinde gözaltına alınan iki erkekten biriydi. Polis üç de kadını gözaltına almıştı.

Polis, kaldıkları yerde bir erkek çocuğunun cesedine ait kalıntıların da bulunduğunu açıkladı.

Kalıntıların Wahhaj'ın üç yaşındaki kayıp oğlu Abdula Ghani Wahhaj'a ait olduğu bildirildi.

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Wahhaj, oğlunu Georgia'daki evinden geçen Aralık'ta kaçırmakla suçlanıyordu ve gözaltına alınmasına da polisin çocuğu araması neden oldu.

Annesi tarafından yapılan kayıp başvurusunda çocuğun nöbet geçirdiği belirtilmişti.

Ancak mahkeme belgelerine göre Wahhaj çocuğun içindeki şeytanın çıkartılması gerektiğine inanıyordu.

Associated Press Haber Ajansı Savcı Timothhy Hasson'ın belgeleri dün mahkemeye sunduğunu ancak suçlamaları mahkemede okumadığını belirtti.

Hasson ayrıca Wahhaj'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

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Savcı Hasson mahkeme belgelerinde "Olay yerinde bulunan çocuklara ve genel olarak topluma karşı büyük bir tehlike oluşturuyor" dedi.

Belgede ayrıca 11 çocuktan birinin koruyucu ebeveynlerinin Wahhaj'ın çocuklara gelecekteki okul saldırıları için saldırı tüfekleri kullanmayı öğrettiğini söylediği de belirtiliyor.

Gözaltına alınan beş kişiye çocuklara kötü muamele suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.

Çocukların anneleri olduğuna inanılan üç kadının da olaysız gözaltına alındığı bildirildi.

Polis adlarını Jany Leveille, Subhannah Wahhaj ve Hujrah Wahhaj ile ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Çocukları bulan polis memurları "üçüncü dünyadan gelen mültecilere bendediklerini, paçavralar giydiklerini, yiyecekleri ve temiz içme suları bulunmadığını" söylemişti.

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Yetkililer "Açız, yiyeceğe ve suya ihtiyacımız var" denilen bir mesaj aldıktan sonra baskın yapmıştı.

Wahhaj'ın baskın sırasında bir tüfeği ve tabancası olduğu kaydedildi.

New York Times'a göre Wahhaj'ın babası İmam Siriaj Wahhaj, Brooklyn'deki önde gelen bir Müslüman liderdi ve ülkede en çok saygı duyulan müslüman liderlerden biriydi.

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