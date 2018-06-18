Demirtaş: Boyun eğmeyeceğim

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT Haber'de tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden 10 dakikalık seçim konuşması yaparak seçmenlere seslendi. 20 aydan fazla bir süredir tutuklu olduğunu, sadece iki kez hakim karşısına çıkarıldığını söyleyen Demirtaş, "Hakkımdaki suçlamaların tamamı sizlere yaptığım konuşmalardır. Tek nedeni AKP'nin benden korkmasıdır" dedi.

Toplumun tamamında derin bir umutsuzluk, korku ve karamsarlık olduğunu söyleyen Demirtaş, "Kamplaşma, kutuplaşma ve gerilim ürkütücü boyutlara ulaştı. Komşu komşudan, kardeş kardeşten korkar hale geldi. Bunun yanı sıra işsizlik, yoksulluk, enflasyondaki durdurulamayan artış yaşamı iyiden iyiye çekilmez hale getirdi" diye konuştu.

"Ülkenin kaderi tek bir kişininin iki dudağı arasında olacak"

Seçmenlerin 24 Haziran seçimlerinde "kritik bir kavşağa gelmiş olan Türkiye'nin bundan sonra hangi istikamete doğru yol alacağına karar vereceğine" dikkat çeken Demirtaş şöyle konuştu: