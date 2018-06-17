Demirtaş Cezaevinden Seçmenlerine Seslendi

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, TRT’deki propaganda konuşması kapsamında Edirne Cezaevi’nden seçmenlerine seslendi. HDP Demirtaş’ın konuşmasını sokağa kurduğu ekranla seçmenlere ulaştırdı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde Halkların Demokratik Partisi’nin seçim bürosu açılışı vardı. Açılışa beklenenden daha fazla insan katıldı. Nedeni ise açılışın hemen ardından Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’den yayınlanacak olan seçim konuşması.

Konuşma için seçim bürosunun bulunduğu sokağa büyük bir ekran kuruldu. Yayın saati yaklaştıkça kalabalık artmaya başladı. Herkes pür dikkat ekrana odaklandı. Saatler 20.40’ı gösterdiğinde Demirtaş ekranda görüntü. Demirtaş, yaklaşık 20 ay sonra ilk kez, banttan yayın olsa da, seçmenleriyle buluşuyordu.

Demirtaş, partililerin alkış ve sloganları arasında başladığı konuşmasında, hakkındaki suçlamalara yanıt vererek başladı.

Demirtaş, “Siyasi tarihimiz açısından kara lekelerden biri olarak anılacak bu seçim kampanyasında, maalesef ki sizlere, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden seslenmek zorunda bırakılıyorum. 4 Kasım 2016 tarihinde, 12 milletvekili arkadaşımla birlikte, yasalar ayaklar altına alınarak cezaevine konulduk. 20 ayı aşkın süredir hukuksuz bir şekilde burada tutuluyorum. Hiçbir şekilde adil ve tarafsız bir yargı sürecimiz olmadı. Bu 20 ay boyunca, tutuklu olduğum dosyada bile sadece iki defa mahkemeye çıkarıldım. Yargılama sürecim rahatlıkla tutuksuz yapılabilecekken, siyasi baskılar nedeniyle, her aşamada tutukluluğuma devam kararı verildi. Hakkımdaki suçlamaların tamamı, sizlerin de defalarca dinlediği konuşmalarımdır; başkaca da bir suçlamayla muhatap olmadım ”dedi.