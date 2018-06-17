Demirtaş Cezaevinden Seçmenlerine Seslendi

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, TRT’deki propaganda konuşması kapsamında Edirne Cezaevi’nden seçmenlerine seslendi. HDP Demirtaş’ın konuşmasını sokağa kurduğu ekranla seçmenlere ulaştırdı.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde Halkların Demokratik Partisi’nin seçim bürosu açılışı vardı. Açılışa beklenenden daha fazla insan katıldı. Nedeni ise açılışın hemen ardından Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’den yayınlanacak olan seçim konuşması.
Konuşma için seçim bürosunun bulunduğu sokağa büyük bir ekran kuruldu. Yayın saati yaklaştıkça kalabalık artmaya başladı. Herkes pür dikkat ekrana odaklandı. Saatler 20.40’ı gösterdiğinde Demirtaş ekranda görüntü. Demirtaş, yaklaşık 20 ay sonra ilk kez, banttan yayın olsa da, seçmenleriyle buluşuyordu.
Demirtaş, partililerin alkış ve sloganları arasında başladığı konuşmasında, hakkındaki suçlamalara yanıt vererek başladı.
Demirtaş, “Siyasi tarihimiz açısından kara lekelerden biri olarak anılacak bu seçim kampanyasında, maalesef ki sizlere, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden seslenmek zorunda bırakılıyorum. 4 Kasım 2016 tarihinde, 12 milletvekili arkadaşımla birlikte, yasalar ayaklar altına alınarak cezaevine konulduk. 20 ayı aşkın süredir hukuksuz bir şekilde burada tutuluyorum. Hiçbir şekilde adil ve tarafsız bir yargı sürecimiz olmadı. Bu 20 ay boyunca, tutuklu olduğum dosyada bile sadece iki defa mahkemeye çıkarıldım. Yargılama sürecim rahatlıkla tutuksuz yapılabilecekken, siyasi baskılar nedeniyle, her aşamada tutukluluğuma devam kararı verildi. Hakkımdaki suçlamaların tamamı, sizlerin de defalarca dinlediği konuşmalarımdır; başkaca da bir suçlamayla muhatap olmadım ”dedi.
10 dakika süren konuşmasında Demirtaş, hükümeti eleştirerek, seçmenlerine hem kendisine hem HDP’ye oy vermelerini istedi. Ekran başında toplanan kalabalık, aylardır görmedikleri Demirtaş’ı büyük dikkatle izledi. Demirtaş’ın konuşması yine alkış ve sloganlar eşliğinde sona erdi.
Konuşmayı izleyenler duygularını Amerika’nın Sesi mikrofonlarına anlattı. Konuşmayı heyecanla izleyen Yakup Oğuz, “Başkanımızı çok özledik, biran önce yanımıza gelmesini istiyoruz. Başkanımızı ve siyasi mahkûmların biran önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.
Abdurrahman Güler ise Demirtaş’ın barış sembolü olduğunu vurgulayarak, ”Selahattin başkan barış, demokrasi, kardeşlik partisinin başkanıdır. Tüm konuşmalarında, açıklamalarında barış, kardeşlik eşitlik istediğini söylüyor” diye konuştu.
Bu arada Demirtaş’ın İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin’de miting yapması için yapılan başvurular kabul edildi. Başvuruda, Demirtaş’ın mitinglere cezaevinden kameralı sistemle katılması talep edildi. Ancak mitinglere izin veren Yüksek Seçim Kurulu, Demirtaş’ın katılma talebini reddetti.
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