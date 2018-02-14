Demirtaş: ‘Cumhurbaşkanlığı Adaylığımı Geri Çekmem İçin Çalışıldı’

Demirtaş, bugünkü savunmasında, dava dosyasında “PKK üyeliği ve PKK’dan emir almak” iddialarının bulunduğunu hatırlatarak, HDP Eş Genel Başkanı olarak yalnızca “demokratik siyaset” ilkesiyle hareket ettiğini anlattı. Demirtaş, 12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliği referandumu ve 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde neler yaşadığını ilk kez açıklayarak, AKP hükümetince Öcalan’ın mesajlarıyla kendilerine talepler iletildiğini anlattı. “’Kandil’in, İmralı’nın talimatlarıyla Demirtaş şunu yaptı’ diyenler bana, partime bunları yaptırmaya çalıştılar” diyen Demirtaş, kendisi değil tam tersine AKP’nin PKK ve Öcalan ile HDP’nin siyasetine müdahale etmeye çalıştığını savundu.

“Ne yaptı? İmralı üzerinden adaylığımı geri çekme baskısı yaptı. Tanıkları var. Devlet adına görüşmeyi yürüten heyet, ‘Beyefendi (Erdoğan) çok rahatsız oldu adaylığınızdan, hem çözüm süreci yürütülüyor hem niye aday oldunuz’ dedi. Şu anda yüksek bürokraside görevli birisi geldi ve ‘Beyefendi çok rahatsız. Çözüm sürecini hiç mi düşünmüyor’ dedi. Çünkü anketler yüzde 10’un üzerinde gösteriyor beni, diğer aday Ekmeleddin İhsanoğlu beklenen oyu alsaydı seçim ikinci tura kalıyordu. Cevabım aynen şu oldu: ‘Kendisine söyleyin demokratik siyasete inanıyoruz. Demokratik bir şekilde de çalışmamızı yürütüyoruz. Bunun çözüm sürecine nasıl aykırı olduğunu iddia edebilir. Ben aday oldum son güne kadar da kampanyayı en güçlü şekilde yürüteceğim.’ İnanamıyorum, niye uğraşsın ki, koskoca Cumhurbaşkanı bir siyasetçiyle niye uğraşsın. Uğraşır, uğraşacak çok şey bulur.”

O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın adıyla kendisine Cumhurbaşkanlığı seçiminden geri çekilmesi yönünde telkinler yapıldığını aktaran Demirtaş, Erdoğan’ın kendisiyle husumeti bulunduğunu söyledi. Demirtaş, Erdoğan ve AKP hükümetinin adaylığına yönelik engelleme girişimleri bulunduğunu özetle şöyle anlattı:

Demirtaş, 2014’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında ise 7 Haziran Genel Seçimleri sürecinde de AKP hükümetinin, Abdullah Öcalan üzerinden HDP’ye baskı girişimleri olduğunu anlattı. “7 Haziran seçiminde parti olarak seçime girmeyelim diye İmralı üzerinden bize baskı yapmaya kalkıştılar” diyen Demirtaş, HDP’nin parti olarak değil bağımsız adaylarla seçime girmesinin istendiğini söyledi.

“2010’da İmralı aracılığıyla ‘Evet’ oyu talep edildi”

Demirtaş, ayrıca 12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliği referandumunda, Erdoğan ve AKP’nin kendilerine “Evet” oyu verilmesi için nasıl bir süreç yürütüldüğünü ise özetle şöyle açıkladı:

“Referandumda boykot kararı aldığımızda ne yaptılar biliyor musunuz? ‘Bunlar İmralı’dan talimat alıyor’ diyorlardı ya. Abdullah Öcalan’ın el yazısıyla bakanın kendisi İmralı’dan yazı getirdi. Bana getirdi. Niye? Referandumda hem parlamentoda hem dışarıda ‘Evet’ oyu vermemiz için. İnkar ederlerse tanıkları burada dinleteceğim. Kabul etmedik. Abdullah Öcalan’ın el yazısında öyle bir şey yok. Yazı şu: ‘Partimiz hangi kararı verirse saygı duyuyoruz. Ama Anayasa değişikliği acaba yeni bir diyaloğun, çözüm sürecinin önünü açar mı, parti olarak değerlendirmenizi rica ediyorum.’ ‘Destekleyin ya da desteklemeyin’ demiyor. Bunu İmralı’nın talimatı diye hükümet getirdi. Bizim İmralı’dan talimat aldığımızı söyleyenler Öcalan’ın el yazısıyla getirdi. Kabul etmedik. ‘Boykot tavrımızı sürdüreceğiz’ dedik, ‘Uzlaşı istiyorsanız diğer maddelerde, HSYK ve dil-kimlikle ilgili değişiklikleri geri çekin’ dedik. Kabul etmedik. Majesteleri öfkelendi tabii; ‘Hani İmralı’dan talimat alıyorlardı’ demiş bakanlarına. Onlar da ’Bilmiyoruz vallahi’ demişler. Bizimle ilgili asıl kriz o zaman başladı.”