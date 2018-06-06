Demirtaş: Devletin işi korkutmak değil, hizmetkârı olmaktır

Edirne'de tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden seçim mitingi düzenledi.

Demirtaş mitingini Twitter'dan "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak" sözleriyle duyurdu.

HDP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konuşmasına "20 aydır burada yasa dışı bir şekilde, hukuksuz, kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum" sözleriyle başladı.

Kendisi ve arkadaşları hakkında adil yargılama yapılmadığını söyleyen Demirtaş, "Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda, gazetelerde hükümet yetkilileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken, her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum" dedi.

'Devletin işi korkutmak değil, hizmetkârı olmaktır'

Türkiye'de tüm yurttaşların adaletsizliğin mağduru haline geldiğini söyleyen Demirtaş, "Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz" dedi.