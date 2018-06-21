Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a yazdığı makalede, tüm adayların kendisinin serbest bırakılması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını düşündüğünü belirtti.

Demirtaş makalesinde 20 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan haricinde bütün diğer adaylar özgür kalmamı savundular" dedi ve şunları ekledi:

"İdeolojik farklılıkları bir kenara bırakıp beni savundular, çünkü hükümetin beni herhangi bir suç işlediğim için değil, kendi politik çıkarı için tuttuğunu biliyorlar.

"Eğer özgür olsaydım, Erdoğan'ın seçimleri kazanma şansının azalacağını anlıyorlar. Kazanan kim olursa olsun, adaylardan birinin cezaevinde bulunmasının seçimlerin itibarına gölge düşüreceğinin farkındalar."

'SİYASİ BİR REHİNEYİM'

Hükümetin kendisi hakkında 102 soruşturma başlattığını ve 34 ayrı dava açtığını söyleyen Demirtaş, "Tutuklanmam siyasi bir karardı. Siyasi bir rehineyim" dedi.