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Demirtaş eş genel başkanlığı bırakıyor

04.01.2018 10:47 | Son Güncelleme 1 saat önce

14 aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın üçüncü kez göreve aday olmayacağını partisine ilettiği bildirildi.

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başkanlığı bırakacağı bildirildi.

Demirtaş'ın 11 Şubat'ta düzenlenecek HDP 3'üncü Olağan Kongresi'nde aday olmayacağı belirtildi. Demirtaş, avukatı aracılığıyla cezaevinden partisine gönderdiği mektupta, eş genel başkanlık için adaylığını koymayacağını iletti.

Demirtaş'ın kararının bugün HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay tarafından Diyarbakır'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

"Benim için tüzüğü değiştirmeyin"

Selahattin Demirtaş'ın eş genel başkanlık durumu daha önce de parti gündemine gelmişti.

Parti yönetimi Demirtaş'ın eş genel başkanlığının sürmesini isterken, Demirtaş yine cezaevinden ilettiği mesajda, halihazırda iki dönem eş genel başkanlık yaptığını ve kendisi için parti tüzüğünün değiştirilmesini istemediğini belirtmişti.

Ancak parti yönetimi, Demirtaş'ın bir kongrede normal, diğer kongrede ise olağanüstü şekilde eş başkan seçilmesinden dolayı yapılacak 3'üncü kongrede aday olmasında tüzük bakımından sakınca olmadığını belirtmişti.

HDP'nin son MYK toplantısında çoğu tutuklu bulunan üyelerin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve daha güçlü bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmış, Demirtaş'ın tartışmasız bir şekilde partinin eş başkan adayı olduğu vurgulanmıştı.

Duruşma 14 Şubat'ta

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır'daki evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan Demirtaş ardından tutuklanmıştı.

14 aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tutuklanmasından bir yıl sonra görülen ilk duruşması, Demirtaş olmadan yapılmıştı. Mahkemeye getirilmeyen Demirtaş, davaya SEGBİS aracılığıyla bağlanmayı kabul etmemiş ve duruşmaya çıkmamıştı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Demirtaş’ın bir sonraki duruşması 14 Şubat 2018'de görülecek.

DW/DHA, GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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