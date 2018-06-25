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Demirtaş: Gerekli dersleri çıkarıp mücadeleyi sürdüreceğiz

25.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, OHAL koşulları ve tüm baskılara karşın partisinin Meclis'e girmesini büyük başarı, tutuklu olmasınıysa seçimin en büyük adaletsizliği olarak nitelendirdi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bugün Twitter hesabı üzerinden seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 8,4 oranında oy alan Demirtaş, öncelikle partisinin Meclis'e girmesini değerlendirdi.

Demirtaş, "OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP'yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum" diyerek, mevcut koşullarda partisinin Meclis’e girmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Seçim kampanyasını cezaevi koşullarında yapmak zorunda olmasının, seçimin en büyük adaletsizliği olduğunu belirten Demirtaş, bu yönüyle sonuçların meşruiyetinin tartışılacağını yazdı.

"Onlar 100 miting yaptı ben 100 tweet attım"

Selahattin Demirtaş, "Diğer adaylar 100 miting yaparken ben 100 tweet atabildim. Buna rağmen, halkım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Rolümün ve misyonumun gereğini yerine getirme gayreti içinde oldum. HDP’yi Meclis'e taşıyarak kısmen başarılı olduğuma inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. Demirtaş, mesajına "Ancak eksik ve yetmezliklerim de olmuştur. Bundan dolayı da halkımın affına ve geniş yüreğine sığınıyorum. Konumum ne olursa olsun, yılmadan mücadeleye devam edeceğimin de bilinmesini istiyorum" ifadeleriyle devam etti.

Demirtaş, Meclis içinde ve dışında tek bir geri adım atmadan, ilkeleri etrafında mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı, sonuçları en iyi şekilde tahlil edip gerekli dersleri çıkaracaklarını ve mevcut koşullarda, siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapacaklarını yazdı.

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da seçim gecesi HDP'nin Meclis'e girdiğinin açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptılar. HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamalarda, eş başkanlar HDP'nin kararlı mücadelesini sürdüreceği mesajını verdi.

DW, GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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