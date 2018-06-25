Demirtaş: Gerekli dersleri çıkarıp mücadeleyi sürdüreceğiz

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bugün Twitter hesabı üzerinden seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 8,4 oranında oy alan Demirtaş, öncelikle partisinin Meclis'e girmesini değerlendirdi.

Demirtaş, "OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP'yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum" diyerek, mevcut koşullarda partisinin Meclis’e girmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Seçim kampanyasını cezaevi koşullarında yapmak zorunda olmasının, seçimin en büyük adaletsizliği olduğunu belirten Demirtaş, bu yönüyle sonuçların meşruiyetinin tartışılacağını yazdı.

"Onlar 100 miting yaptı ben 100 tweet attım"

Selahattin Demirtaş, "Diğer adaylar 100 miting yaparken ben 100 tweet atabildim. Buna rağmen, halkım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Rolümün ve misyonumun gereğini yerine getirme gayreti içinde oldum. HDP’yi Meclis'e taşıyarak kısmen başarılı olduğuma inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. Demirtaş, mesajına "Ancak eksik ve yetmezliklerim de olmuştur. Bundan dolayı da halkımın affına ve geniş yüreğine sığınıyorum. Konumum ne olursa olsun, yılmadan mücadeleye devam edeceğimin de bilinmesini istiyorum" ifadeleriyle devam etti.