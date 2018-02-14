Demirtaş hakim karşısında

Demirtaş, yargıdan eşitlik beklediğini "Biz bu ülkenin paryaları değil evlatlarıyız" sözleriyle dile getirdi.HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarıyla 142 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ankara'ya getirildi. Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşmaya katılmak için çok sayıda HDP'li, sivil toplum örgütü ve yabancı misyon temsilcisi cezaevi önünde toplandı. Davayı izlemek için yurt dışından gelen heyetler duruşma salonuna alınmadı. Salona, Almanya, Norveç, Kanada, Danimarka, İsveç, Fransa, Hollanda ve İrlanda büyükelçiliklerinin temsilcileri de alınmadı. Duruşmayı izlemek için gelenler arasında Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann da vardı. Ancak, Erdmann'ın salona girmesine izin verilmedi. Filistin özgürlük mücadelesinin sembol ismi Leyla Halid de duruşma salonuna giremedi. Halid, bu durum için "Polis bize izin vermedi. Demokrasilerde böyle şey olmaz" dedi. HDP'nin yeni eş genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin yanısıra çok sayıda HDP'li vekil de duruşmayı izledi.

Sincan'daki duruşma kimlik tespiti ile başladı. "Meslek olarak avukatım, şu an milletvekiliyim" diyen Demirtaş savunmasına hakkındaki iddianameye itirazlarla başladı. Anayasa gereğince meclis kararı olmadıkça tutuklanamayacağını ancak 15 aydır tutuklu olduğunu belirten Demirtaş, hakkındaki yargılamanın hukuksuz olduğunu iddia etti. Demirtaş, bir buçuk yıl içinde 3 bin HDP'linin tutuklandığını dile getirirken, "Anayasa değişikliğini yapmak için HDP'yi kriminalize etmeleri gerekiyordu, o nedenle usule uygun olmayan şekilde bizleri tutukladılar" diye konuştu. Hakkındaki iddianameyle ilgili eleştirilerini de sıralayan Demirtaş, "Benim itirazlarımı dinlemeniz lazımdı. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bu vatanın evlatlarıyız. Biz bu ülkenin paryaları değiliz. Yargıçların hukukun egemenliği ilkesini sonuna kadar savunması gerekir" çıkışında bulundu. "İmralı üzerinden baskı" "Ben neden tutukluyum. Kaçtım mı? Delilleri karartma durumum mu vardı. Hayır, referandum vardı" diyen Demirtaş, 2010 referandumuyla ilgili iddialarıyla dikkat çekti. Demirtaş, 2010 referandumunda boykot kararı aldıklarını, ama 'Evet' denilmesi için kendilerine baskı uygulandığını öne sürdü. Demirtaş, "Biz boykot kararı aldık. Kandil'den talimat alıyor diyenler, Öcalan'ın el yazısıyla bir bakan aracılığıyla İmralı'dan yazı getirdiler. Yazı da, -Partiniz karar verir. Bu değişiklik yeni bir çözüm süreci önünü açar mı- yazısıydı. Ama biz boykot tavrımızı sürdürdük. Majesteleri kabul etmedi, 'Hani Öcalan'dan talimat alıyordu bunlar' demiş. Sen misin Oslo'da çözüm süreci yürütülürken anayasa değişikliğini desteklemeyen" diye konuştu.

Demirtaş, 2014 cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de "İmralı üzerinden adaylığının geri çektirilmeye çalışıldığını" dile getirdi. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak, Erdoğan'ın "Hem çözüm süreci hem de aday mı oluyor" diye çıkıştığını iddia etti. Erdoğan'ın bu çıkışına "Ben köle miyim" diye yanıt verdiğini aktaran Demirtaş, Erdoğan'dan "Çözüm sürecini hiç mi düşünmüyor" haberinin geldiğini söyledi. Demirtaş, Erdoğan'la ilgili tüm bu sözlerinin tanığı olduğunu, istenirse dinletebileceğini de kaydetti. Demirtaş savunmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "HDP'ye baskıyı başlatan isim" olarak da niteledi. Demirtaş, "Bunca baskıya rağmen demokratik siyasetten taviz vermedik ve 7 Haziran ile 1 Kasım seçimlerini kazanıp parlamentoya girdik. Baş eğmez bir irade var ve Erdoğan'ı çıldırtan işte budur" diye konuştu. Demirtaş, iddianamenin kabul edilmemesini, yargılamanın durdurulmasını, davanın düşürülmesini istedi. Ancak mahkeme, Demirtaş'ın tüm taleplerinin reddine karar verdi. Duruşmaya yarın da devam edilecek.