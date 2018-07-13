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Demirtaş Hazine’den Tazminat Kazandı

13.07.2018 18:37 | Son Güncelleme

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yasalara aykırı şekilde gözaltına alındığı ve makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Hazine’nin Demirtaş’a 10 Bin TL tazminat ödemesine karar verdi

Demirtaş Hazine’den Tazminat Kazandı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yasalara aykırı şekilde gözaltına alındığı ve makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Hazine’nin Demirtaş’a 10 Bin TL tazminat ödemesine karar verdi

4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu’nda (CMK) yazılan şartlar dışında gözaltına alınarak, tutuklandığı, makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçeleriyle tazminat davası açtı.

Dava bugün Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez görüldü. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman’ın hazır bulunduğu duruşmada savcının görüşü soruldu. Savcı, Demirtaş hakkında 31 adet ayrı fezlekenin olduğunu, suçun vasıf ve mahiyeti değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğu belirtti. Savcı ayrıca tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, iddialarını tekrarlayarak, tazminat talebini yineledi.

Kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın açtığı maddi tazminat davasını reddetti. 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemelerinin yapılmadığına ilişkin talebi yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar veren Mahkeme, Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Karaman, mahkemeye verdiği dilekçede, koşullar dışında yakalanan, tutuklanan, tutukluluğunun devamına karar verilen, makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesi yapılmayan Demirtaş'a 750 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etmişti.

Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Avukat Mahsuni Karaman, hem reddedilen maddi tazminatı, hem de kabul edilen manevi tazminatın miktarına itiraz edeceklerini söyledi.

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