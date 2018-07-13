Demirtaş Hazine’den Tazminat Kazandı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yasalara aykırı şekilde gözaltına alındığı ve makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Hazine’nin Demirtaş’a 10 Bin TL tazminat ödemesine karar verdi
4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu’nda (CMK) yazılan şartlar dışında gözaltına alınarak, tutuklandığı, makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçeleriyle tazminat davası açtı.
Dava bugün Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez görüldü. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman’ın hazır bulunduğu duruşmada savcının görüşü soruldu. Savcı, Demirtaş hakkında 31 adet ayrı fezlekenin olduğunu, suçun vasıf ve mahiyeti değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğu belirtti. Savcı ayrıca tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, iddialarını tekrarlayarak, tazminat talebini yineledi.
Kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın açtığı maddi tazminat davasını reddetti. 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemelerinin yapılmadığına ilişkin talebi yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar veren Mahkeme, Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.
Karaman, mahkemeye verdiği dilekçede, koşullar dışında yakalanan, tutuklanan, tutukluluğunun devamına karar verilen, makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesi yapılmayan Demirtaş'a 750 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etmişti.
Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Avukat Mahsuni Karaman, hem reddedilen maddi tazminatı, hem de kabul edilen manevi tazminatın miktarına itiraz edeceklerini söyledi.
OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı
Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
İran NATO'ya sert çıktı, Türkiye sınırını işaret etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum