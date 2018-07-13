Demirtaş Hazine’den Tazminat Kazandı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yasalara aykırı şekilde gözaltına alındığı ve makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Hazine’nin Demirtaş’a 10 Bin TL tazminat ödemesine karar verdi

4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ceza Muhakemeleri Usül Kanunu’nda (CMK) yazılan şartlar dışında gözaltına alınarak, tutuklandığı, makul sürede mahkemeye çıkarılmadığı, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçeleriyle tazminat davası açtı.

Dava bugün Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez görüldü. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman’ın hazır bulunduğu duruşmada savcının görüşü soruldu. Savcı, Demirtaş hakkında 31 adet ayrı fezlekenin olduğunu, suçun vasıf ve mahiyeti değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğu belirtti. Savcı ayrıca tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, iddialarını tekrarlayarak, tazminat talebini yineledi.