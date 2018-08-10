Demirtaş, HDP'ye yönelik eleştirileriyle ne mesaj verdi?

21 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisini eleştirdi. Demirtaş, uzun bir aradan sonra yaptığı açıklamada yasaların ve yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik protesto hakkını kullanmayan bir partinin umut veremeyeceğini söyledi. Demirtaş, HDP'nin mücadelesini "işlevsizleştirilmiş TBMM'ye sıkıştırarak demokrasicilik oynadığını" söyledi. Partisinin bir an önce "tatil havasından çıkıp sahaya inmesi gerektiğini" belirten Demirtaş'a göre halka öncülük etmesi beklenen kesimler daha cesur ve kararlı bir duruş sergilemeli. Demirtaş, "Kendine karşı korumacı yaklaşımlarla, faşizm ile örtülü uzlaşma arayışıyla halka öncülük yapılamaz" diyor. HDP milletvekillerinden Erkan Baş ve Barış Atay'ın partiden ayrılıp Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılacakları yönündeki haberlere de tepkili Demirtaş. "Kimse HDP'de kendini misafir olarak görmemeli" diyen Demirtaş, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, daha güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğunu söylüyor.

'Demirtaş'ın verdiği ses, sessizliği bozması açısından önemli' Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Vahap Coşkun, Selahattin Demirtaş'ın açıklamasının, uzun bir sessizlik döneminden ve "Demirtaş'ın unutturulmak istendiği" yönünde gelişen algıdan sonra gelmesinin önemli olduğunu görüşünde: "Tutuklu olmasına rağmen Demirtaş seçim döneminde dikkat çeken bir kampanya yürüttü. Önemli bir kampanyaydı ve Demirtaş yüzde 8,40 oy oranı ile üçüncü olarak çıktı. Buna rağmen seçimden hemen sonra ne Demirtaş'tan bir ses çıktı ne de HDP'den Demirtaş'ın durumuna ilişkin herhangi bir açıklama geldi. Dolayısıyla onun nerdeyse unutulmaya terkedildiğine dair hem bir algı hem de buna yönelik HDP'ye karşı bir takım eleştiriler dile getirildi. "Basında da Selahattin Demirtaş nerde, neden sesi çıkmıyor yönlü bir takım yazılar çıktı. Demirtaş'ın bugün verdiği ses, sessizliği bozması açısından önemliydi." '5 önemli nokta var' Vahap Coşkun, Demirtaş'ın açıklamasında dikkat çekici 5 önemli noktanın olduğunu söylüyor. Coşkun'a göre bunlar; -Seçimlerin sağlıklı ve derinlikli bir tahlilinin yapılması gerektiği ama ifade tarzından partinin ciddi bir eksiklik içinde olduğu eleştirisinin öne çıkması.