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Demirtaş: İkinci tura kalan ben olacağım

01.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dpa'ya verdiği mülakatta, seçimlerin sonucu ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edecekleri mesajı vererek "AKP kazanırsa Türkiye kaybeder" dedi.

24 Haziran'daki seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla Alman Haber Ajansı dpa'nın sorularını yazılı olarak yanıtladı. "Amacım tek adam yönetimine karşı demokrasiyi savunmak" diyen Demirtaş, bunun Erdoğan düşmanlığından ziyade faşizm karşıtlığı olduğunu söyledi.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye'de demokrasi için "son bir şans" olup olmadığının sorulması üzerine Demirtaş, bu seçimleri son bir şans olarak değerlendirmediğini, demokrasi için mücadelenin her türlü devam edeceğini ve demokrasinin bir gün kesin bir şekilde galip geleceğini belirtti.

"AKP hükümeti artık Türkiye için olumlu bir şey yapabilecek durumda değil"

Muhalefetin seçimleri kaybetmesi halinde Demirtaş'ın Türkiye'nin geleceğini nasıl gördüğüne dair soruya HDP cumhurbaşkanı adayı şöyle yanıt verdi: "O zaman daha da güçlü bir siyasi mücadele vereceğiz. Faşizmin Türkiye'de kurumsallaşması ve topluma daha fazla zarar vermesini engellemek için uğraşacağız." AKP hükümetinin artık Türkiye için olumlu bir şey yapabilecek durumda olmadığı eleştirisinde bulunan Demirtaş, seçimi AKP'nin kazanması durumunda kaybedenin Türkiye olacağını ifade etti.

"Seçimlerin ikinci tura kalması halinde seçmenlerinize şu andaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun oy vermeleri yönünde bir çağrıda bulunur musunuz?" sorusuna da yanıt veren Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalan kişinin kendisi olacağını söyledi. Demirtaş, "Buna inanıyorum ve halkımıza da güveniyorum" dedi.

HDP cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yeni bir anayasanın yapımı için öncü olacağını, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana ülkede var olan olağanüstü hali (OHAL) kaldıracağını ve demokratik reformlar yapacağını belirtti. Demirtaş ayrıca parlamenter sisteme geri dönüş için yolu açacağını ifade etti.

dpa/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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