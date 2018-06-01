Demirtaş: İkinci tura kalan ben olacağım

24 Haziran'daki seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla Alman Haber Ajansı dpa'nın sorularını yazılı olarak yanıtladı. "Amacım tek adam yönetimine karşı demokrasiyi savunmak" diyen Demirtaş, bunun Erdoğan düşmanlığından ziyade faşizm karşıtlığı olduğunu söyledi.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye'de demokrasi için "son bir şans" olup olmadığının sorulması üzerine Demirtaş, bu seçimleri son bir şans olarak değerlendirmediğini, demokrasi için mücadelenin her türlü devam edeceğini ve demokrasinin bir gün kesin bir şekilde galip geleceğini belirtti.

"AKP hükümeti artık Türkiye için olumlu bir şey yapabilecek durumda değil"

Muhalefetin seçimleri kaybetmesi halinde Demirtaş'ın Türkiye'nin geleceğini nasıl gördüğüne dair soruya HDP cumhurbaşkanı adayı şöyle yanıt verdi: "O zaman daha da güçlü bir siyasi mücadele vereceğiz. Faşizmin Türkiye'de kurumsallaşması ve topluma daha fazla zarar vermesini engellemek için uğraşacağız." AKP hükümetinin artık Türkiye için olumlu bir şey yapabilecek durumda olmadığı eleştirisinde bulunan Demirtaş, seçimi AKP'nin kazanması durumunda kaybedenin Türkiye olacağını ifade etti.