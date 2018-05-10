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Demirtaş: Seçim yarışı adaletsiz yapılıyor

10.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

HDP’nin cezaevindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada seçim kampanyasındaki koşulların adaletsiz olduğunu söyledi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dün avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür eden Demirtaş, İnce'nin ziyaretini insanî bir dayanışma örneği olarak nitelendirdi. Demirtaş'ın açıklamasında "Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her hâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız" ifadeleri aldı.

Seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları dil ve üslubun toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya katkı sunacağını belirten Demirtaş, seçimlerin OHAL koşulları altında adaletsiz yapıldığını vurguladı.

Demirtaş, "OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkânlarının tek bir Cumhurbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkânsız kılmıştır" dedi. "Bu adaletsiz yarışa rağmen seçimlerin demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açmasını umduğunu" ifade eden Demirtaş, açıklamasında kendisinin ve HDP'nin baskılara ve zorluklara rağmen seçim kampanyasını sürdüreceklerini dile getirdi.

İnce Demirtaş'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Selahattin Demirtaş'ı Çarşamba günü Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu HDP'nin adayı Demirtaş'ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak kendisinin de Demirtaş'ı ziyaret edebileceğini söylemişti. Karamollaoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demirtaş’ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar" diye konuşmuştu.

dpa, HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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