Demirtaş seçmenlerine telefondan seslendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Çarşamba günü sosyal medya üzerinden bir "seçim mitingi" düzenleyerek seçmenlerine telefondan seslendi.
Selahattin Demirtaş, eşi, annesi ve babası da dahil olmak üzere çeşitli konukların da bulunduğu bir ev ortamında eşi Başak Demirtaş ile bir telefon bağlantısı kurdu.
Sözlerine "Öncelikle sesimin ulaştığı her yere, herkese yürek dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum" diyerek başlayan Demirtaş, "20 aydır hukuksuz, kanunsuz biçimde adeta siyasi bir rehine olarak tutulduğunu" belirtti.
Türkiye'de "tam bir korku toplumu" oluşturulması istendiğini söyleyen Demirtaş, "Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil hizmetkarı olmaktır" sözlerini sarf etti.
Demirtaş, "Betona ve gereksiz inşaatlara değil toprağa, emeğe, alın terine, üretime, bilime yatırım yapacağız ve bu yoksulluğu mutlaka yeneceğiz. Türkiye gibi zengin bir ülkede sefalet içinde yaşamaya mecbur bırakılanların utancı ülkeyi yönetenlere aittir. Ülkemizi bu utançtan mutlaka kurtaracağız" dedi.
Demirtaş sözlerini "Mutlaka kazanacağız ve özgür günlerde mutlaka görüşeceğiz. Hoşça kalın" diyerek sonlandırdı.
Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, 24 Haziran seçimlerindeki altı cumhurbaşkanı adayından biri.
DW/BÜ,GY
© Deutsche Welle Türkçe
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