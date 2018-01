"Vekilliğim bitince yargılayabilirsiniz”

Parlamentoda ve dışarıda yaptığı her konuşma için hakkında fezleke hazırlandığını belirten Demirtaş, “Attığım her adım, yaptığım her konuşma suç sayıldı. 102 konuşmam fezlekeye dönüştürüldü. Havuz medyasında gece gündüz duruşmalarım yapıldı. Şu anda infazı çekiyoruz. Eş başkanım haksız ve usulsüz suçlamalarla siyaset dışı bırakıldı. Parlamentoya yazı yazarak, dokunulmazlığımın dönem sonunda kaldırılmasını isteyebilirsiniz. Yargıdan kaçmıyorum. Vekilliğim bitince yargılayabilirsiniz. Bu politik bir dava. Keşke hukuki bir dava olsaydı” diye konuştu.

Böyle bir iddianameye karşı savunma yapıp kendini yormak istemediğini ve bunun da "tenezzül" meselesi olduğunu söyleyen Demirtaş, sanık konumuna düşürülmesinin hak ihlali olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"HDP'li vekiller ile 6 binden fazla yönetici ve üyemiz içeride. HDP sistematik bir biçimde yok edilmek isteniyor. Şu birkaç cümleden dolayı savunma yapmak zorunda bırakılıyorum. Mecliste, hırsızlık ve yolsuzluktan fezlekeleri düzenlenmiş onlarca vekil var. Tek birinin sanık koltuğuna oturduğunu gördünüz mü? MHP Genel Başkanı’nın hakkında onlarca soruşturma vardı. İfade verdiğini gördünüz mü? Bir konuşma yapmakla bu ülkenin zencileri mi olduk? Bu devlet kişilerin, bir partinin devleti değil, tüm toplumun devletidir. Fikirlerimizi beğenmiyorsunuz diye bize düşman hukuku uygulayamazsınız.”