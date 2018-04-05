Demirtaş: Suriye'deki trajediye AB, ABD, Rusya ve İran da katkıda bulundu

İtalyan La Stampa gazetesi, hapisteki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir söyleşi yaptı. Demirtaş'ın "Seher" isimli kitabının İtalyanca basımı vesilesiyle yapılan söyleşi, "Hapisteki Kürt liderden suçlama: Avrupa baskının suç ortağı" başlığıyla yayımlandı.

La Stampa muhabiri Marta Ottaviani, Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yaptığı mülakatta, "Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Suriye'nin geleceğini yeniden tanımlamakla meşgul. Ankara'nın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu. Demirtaş'ın yanıtı şöyle oldu:

"Türkiye iç savaş sırasında cihatçı hareketleri desteklemekle büyük hata etti. Çatışmayı, ölü sayısının artmasını körükledi ve çözüm bulunmasını daha da güç hale getirdi.

"Fakat bu trajediye Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve İran da katkıda bulundu. Mülteci dramına Avrupa'da kalıcı bir çözüm bulunması savaşın da sona ermesini kolaylaştırabilir. Ancak Brüksel bunun yerine Kürtleri görmezden geldi, bunu tüm dünya gördü; Suriye'ye barış götürmeyi de, çatışmanın yol açtığı göç krizine çözüm bulmayı da beceremedi."