Demirtaş Yargılandığı Soylu'ya Hakaret Davasında Beraat Etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da tutuklanmasından bu yana ilk kez yeniden Ankara'ya geldi. Demirtaş, bugün saat 14.00'de iki ayrı dava dosyası çerçevesinde Sincan Cezaevi Mahkeme Salonu'ndaki duruşmalar için Edirne Cezaevi'nden Ankara'ya getirildi. Demirtaş, bugün yargılandığı davalardan ilki olan Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti.
Demirtaş, en son 4 Ocak günü kamuoyuna açıklanan mektubuyla HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde eş başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Demirtaş, 12 Ocak'ta İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde 434 gün sonra ilk kez bir dava duruşmasında hakim karşısına çıkarılmıştı. Burada Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Demirtaş'ın, böylece ilk kez yargılandığı davalardan birisinde bizzat savunma yaptığı gözlenmişti.
İlk davada beraat kararı çıktı
Bugün ise tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden jandarma eşliğinde Ankara'ya nakledilen Demirtaş, saat 14.00'te Süleyman Soylu'ya AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde söylediği sözler nedeniyle yargılandığı dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. Demirtaş, mahkemeye bu dava dosyası fezlekesi hakkında TBMM'de dokunulmazlığına ilişkin karar alınmış olması gerektiğine dikkat çekerek, iddianame okutulmaksızın dava hakkında düşürme kararı alınmasını istedi. Buna karşın mahkeme, Demirtaş'ın itirazını kabul etmeyerek, iddianameyi okuttu ve savunma yapılmasını talep etti. Demirtaş ise, Soylu'ya karşı hakaret kastı bulunmadığını ve seçim süreci çerçevesinde yapılan konuşmalardan ibaret sözleri bulunduğunu dile getirdi.
Savunma tamamlandıktan sonra Mahkeme Başkanı, şu anda İçişleri Bakanlığı koltuğundaki Süleyman Soylu'nun müşteki olarak avukatı aracılığıyla katıldığı davaya ilişkin kararı özetle şöyle açıkladı:
"Basın yayın organlarında yer alan haber içeriklerine göre HDP'nin baraj altında kalması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun başında bulunduğu 3 bin 500 kişilik ekibin seçim hilesi çalışmaları yürüttüğü iddia edilmiştir. ‘AK Parti Genel Merkezi'nde de ayrıca ekipleri var. Bunu spekülatif bir bilgi olarak söylemiyoruz. Sandık hilelerinin nasıl yapıldığı yönünde de eğitim veriliyor' şeklinde beyanda bulunan Selahattin Demirtaş'ın müşteki Süleyman Soylu'ya hakaret ettiğinden bahisle kamu davası açılmıştır. Sanık Demirtaş tarafından sarf edilen bu sözler seçim dönemi ile ilgilidir. Sarf edilen bu sözler katılanın onurunu zedeleyen sövme ve hakaretlerle ilgili bir fiil olmayıp seçim rekabeti nedeniyle basın yayın organları önünde parti görüşlerini savunurken haklılığını ilan ederek basın cezbedilmeye çalışılmıştır. Bu konu, seçim tartışmalarından ibarettir. Sanık tarafından sarf edilen bu sözler, katılana hakaret amacıyla sarf edilen sözler değildir. Hakaret suçunun oluşması için katılanın kişiliğine, şahsına veya yakınlarına sövme gibi sözlerin sarf edilmesi gerekir. Bu nedenle Selahattin Demirtaş'ın beraatine karar verildi.”
İkinci dava duruşması devam ediyor
Sonrasında Demirtaş hakkında 10 Ekim 2015 günü Ankara Garı önünde düzenlenen terör saldırısını "katliam” olarak değerlendirdiği gerekçesiyle açılan davaya geçildi. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında, Demirtaş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti alenen aşağılama” suçlarından yargılanıyor.
Demirtaş'ın bugünkü ikinci dava duruşması halen devam ediyor.
Ankara'da Demirtaş için OHAL…
Bu arada HDP Genel Merkezi'nin çağrısıyla Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana ilk kez başkentte olacak olması nedeniyle Twitter'da "Demirtaş Ankara'da” etiketli paylaşımlar yapıldı.
Ankara Valiliği ise, dün akşam itibariyle Sincan Cezaevi Kampüsü ve çevresinde her türlü eylem, etkinlik ve toplantıyı yasakladığını duyurdu. Valilik, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına dikkat çekerek, kamu düzenini sağlamak amacıyla Demirtaş'ın katılacağı duruşmalar nedeniyle her türlü destek eylemini yasakladı. Ankara Valiliği'nin yasağı doğrultusunda, HDP'nin çağrısıyla arzu edenleri Sincan'a taşıyacak otobüslere polis müdahalesinde bulunuldu ve otobüsler trafikten çekildi.
Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonuna ise, milletvekilleri avukatlarla birlikte çok az sayıda kişi alındı.
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