Demirtaş Yargılandığı Soylu'ya Hakaret Davasında Beraat Etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da tutuklanmasından bu yana ilk kez yeniden Ankara'ya geldi. Demirtaş, bugün saat 14.00'de iki ayrı dava dosyası çerçevesinde Sincan Cezaevi Mahkeme Salonu'ndaki duruşmalar için Edirne Cezaevi'nden Ankara'ya getirildi. Demirtaş, bugün yargılandığı davalardan ilki olan Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti.

Demirtaş, en son 4 Ocak günü kamuoyuna açıklanan mektubuyla HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde eş başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Demirtaş, 12 Ocak'ta İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde 434 gün sonra ilk kez bir dava duruşmasında hakim karşısına çıkarılmıştı. Burada Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Demirtaş'ın, böylece ilk kez yargılandığı davalardan birisinde bizzat savunma yaptığı gözlenmişti.

İlk davada beraat kararı çıktı

Bugün ise tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden jandarma eşliğinde Ankara'ya nakledilen Demirtaş, saat 14.00'te Süleyman Soylu'ya AKP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde söylediği sözler nedeniyle yargılandığı dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. Demirtaş, mahkemeye bu dava dosyası fezlekesi hakkında TBMM'de dokunulmazlığına ilişkin karar alınmış olması gerektiğine dikkat çekerek, iddianame okutulmaksızın dava hakkında düşürme kararı alınmasını istedi. Buna karşın mahkeme, Demirtaş'ın itirazını kabul etmeyerek, iddianameyi okuttu ve savunma yapılmasını talep etti. Demirtaş ise, Soylu'ya karşı hakaret kastı bulunmadığını ve seçim süreci çerçevesinde yapılan konuşmalardan ibaret sözleri bulunduğunu dile getirdi.