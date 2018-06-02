HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Demirtaş’a TRT Vizesi

02.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a, TRT’de sesli ve görüntülü propaganda yapmasına izin verdi. Kayıt için TRT ekibi Edirne Cezaevine gidecek

Demirtaş’a TRT Vizesi

YSK, Cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek’e görüntülü ve görüntüsüz propaganda yapma hakkı tanıdı. Daha önce Fox TV’ye telefonla katılma talebi kabul edilmeyen Demirtaş da, TRT ekranlarına çıkabilecek.

Demirtaş’ın propagandası; YSK tarafından görevlendirilecek bir kurul üyesi huzurunda ve TRT personeli tarafından kaydedilecek. Ancak kaydın nasıl yapılacağı tartışma konusu oldu. YSK’nın eğilimi TRT Ekibinin Edirne Cezaevinde çekim yapması. Ancak HDP buna karşı çıkıyor. HDP, YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, TRT stüdyolarında çekim yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’nın kararını beklediklerini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Tiryaki, “Propaganda çekimi için YSK’nın Edirne Cezaevine bir ekip göndermesini bekliyoruz. Aslında biz tamamen dışarıda olmasını bekliyoruz. Eşit koşullar altında seçim çalışması yapabilmesi için dışarıda olması gerekiyor. Sadece 10 dakika için TRT çekimi için dışarı çıkarılması fırsat eşitliği sağlamaz. Elbette çekimin dışarıda yapılmasını isteriz ama asıl talebimiz serbest bırakılması,” dedi.

Cumhuriyet Gazetesine konuşan YSK’nın AKP temsilcisi Recep Özel ise, iki alternatifin değerlendirildiğini söyledi. Özel, “Adalet Bakanlığı ile bir görüşme yapılacak. Demirtaş’ı TRT stüdyosuna getirip öyle de çekebilirler. Cezaevinde stüdyo şartları oluşturulursa ikisi de olabilir” dedi.

Bütün adayların birinci turda 10’ar dakikalık iki konuşma hakkı olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa, aynı hak yine tanınacak. Propaganda konuşmaları, YSK’nın kararında belirlediği takvime göre, 17 ve 23 Haziran tarihleri arasında olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa, ikinci tur propaganda konuşmaları ise 4 -7 Temmuz arasında yapılabilecek. Adayların konuşma tarih, saat ve sıraları kura ile belirlenecek.

Radyo ve televizyonlarda propaganda yapmak isteyen Cumhurbaşkanı adaylarının en geç 6 Haziran Çarşamba gününe kadar başvurması gerekiyor. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci konuşmanın son başvuru tarihi ise 1 Temmuz Pazar günü.

YSK’nin kararına göre, propagandalarda suç teşkil eden görüntülere kullanılamayacak. Suç olabilecek görüntü olursa, YSK görüntülerin yayımlanmasına izin vermeyecek. Propaganda konuşmalarının alındığı kayıt cihazı YSK tarafından saklanacak. Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında verilecek ceza bir katından iki katına kadar arttırılabilecek.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Avrupa’yı Ekonomik Kriz mi Bekliyor?Avrupa’yı Ekonomik Kriz mi Bekliyor?
İspanya’nın yeni başbakanı Sanchez yemin ettiİspanya’nın yeni başbakanı Sanchez yemin etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

İlginizi Çekebilir

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da askeri jet düştü!

İran'da askeri jet düştü!

Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

Esad ve YPG anlaştı!

Esad ve YPG anlaştı!

Suudi Arabistan'da devrim gibi kararlar!

Suudi Arabistan'da devrim gibi kararlar!

Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek

Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek

Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı

Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.