HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Demirtaş'ın Avukatı: 'AYM'ye Tahliye Başvurusunda Bulunmadık'

13.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin tedbir talebiyle, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru reddedilirken, Demirtaş’ın avukatları böyle bir başvuru yapmadıklarını açıkladı

Demirtaş'ın Avukatı: 'AYM'ye Tahliye Başvurusunda Bulunmadık'

Anayasa Mahkemesi tarafından Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’a gönderilen yazıda müvekkilinin, tahliyesine ilişkin tedbir kararı talebinin kabul edilmediği bildirildi. Yazıda, Demirtaş'la ilgili talebin AYM İç Tüzüğü'nün 73. Maddesi uyarınca yapıldığı ancak Demirtaş’ın durumunun bu maddeye uymadığı belirtildi.

Ancak kararı alan avukat Mahsuni Karaman böyle bir talepte bulunmadığını bu yüzden aldığı yazıya şaşırdığını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Karaman,asıl taleplerinin Demirtaş’ın dosyasının öne alınması olduğunu söyledi.

Karaman, “Sayın Demirtaş ile ilgili 29 Mayıs’ta başvuru yapılmış ve aynı gün iç tüzük 73. maddesi uyarınca tedbir talebinin reddine karar verilmiş. Ancak işin ilginç yanı, bizim bu yönde bir talebimiz olmadı. Talebimiz, iç tüzük 68. madde uyarınca dosyanın öncelikli ele alınması yönündeydi. AYM, olmayan bir taleple ilgili aynı gün karar vermiş, bu karar bize 2 gün sonra tebliğ edilmiştir. Demirtaş konusunda, AYM’ye yönelen toplumsal beklentiye son vermeye yönelik bu haber kötü niyetle yapılmıştır. AYM’nin bu konuda derhal bir açıklama yapması ve Sayın Demirtaş’ın başvurusuyla ilgili bir karar vermesi gerekmektedir. Demirtaş’ın tahliyesi, bu koşullarda, tedbir konusu değil, hak ve hukuk ilkeleri uyarınca tesis edilmiş esastan bir karar konusu olmalıdır” dedi.

Demirtaş’ın eşit koşullarda seçim çalışması yapabilmesi için daha önce, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştı.

Mahkemenin ret kararı vermesi üzerine bu kez Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yapıldı. Ancak bu mahkeme de olumsuz karar verdi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Makedonya Cumhurbaşkanı'ndan isim değişikliği anlaşmasına retMakedonya Cumhurbaşkanı'ndan isim değişikliği anlaşmasına ret
Futbolda ırkçılık: 'En iyi yanıt sahadaki başarı'Futbolda ırkçılık: 'En iyi yanıt sahadaki başarı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize mitinginde atanamayan öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump Twitter'dan açıkladı: Arkasında onlar var!

ABD Başkanı Trump Twitter'dan açıkladı: Arkasında onlar var!

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı

Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Adil Öksüz iddiasının ardından Almanya'dan ilk açıklama

Adil Öksüz iddiasının ardından Almanya'dan ilk açıklama

Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi ve bölge karanlığa gömüldü

Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi ve bölge karanlığa gömüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.