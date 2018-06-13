Demirtaş'ın Avukatı: 'AYM'ye Tahliye Başvurusunda Bulunmadık'

Anayasa Mahkemesi tarafından Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’a gönderilen yazıda müvekkilinin, tahliyesine ilişkin tedbir kararı talebinin kabul edilmediği bildirildi. Yazıda, Demirtaş'la ilgili talebin AYM İç Tüzüğü'nün 73. Maddesi uyarınca yapıldığı ancak Demirtaş’ın durumunun bu maddeye uymadığı belirtildi.
Ancak kararı alan avukat Mahsuni Karaman böyle bir talepte bulunmadığını bu yüzden aldığı yazıya şaşırdığını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Karaman,asıl taleplerinin Demirtaş’ın dosyasının öne alınması olduğunu söyledi.
Karaman, “Sayın Demirtaş ile ilgili 29 Mayıs’ta başvuru yapılmış ve aynı gün iç tüzük 73. maddesi uyarınca tedbir talebinin reddine karar verilmiş. Ancak işin ilginç yanı, bizim bu yönde bir talebimiz olmadı. Talebimiz, iç tüzük 68. madde uyarınca dosyanın öncelikli ele alınması yönündeydi. AYM, olmayan bir taleple ilgili aynı gün karar vermiş, bu karar bize 2 gün sonra tebliğ edilmiştir. Demirtaş konusunda, AYM’ye yönelen toplumsal beklentiye son vermeye yönelik bu haber kötü niyetle yapılmıştır. AYM’nin bu konuda derhal bir açıklama yapması ve Sayın Demirtaş’ın başvurusuyla ilgili bir karar vermesi gerekmektedir. Demirtaş’ın tahliyesi, bu koşullarda, tedbir konusu değil, hak ve hukuk ilkeleri uyarınca tesis edilmiş esastan bir karar konusu olmalıdır” dedi.
Demirtaş’ın eşit koşullarda seçim çalışması yapabilmesi için daha önce, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılmıştı.
Mahkemenin ret kararı vermesi üzerine bu kez Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yapıldı. Ancak bu mahkeme de olumsuz karar verdi.
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