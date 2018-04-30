Demirtaş'ın duruşması 8 Haziran'a ertelendi

Avukatına göre davada karar çıksa bile Demirtaş'ın adaylığını etkilemeyecek.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 2013 yılındaki Newroz kutlamasındaki konuşmaları nedeniyle yargılandığı dava, bugün Silivri'de görülmeye devam edildi. Duruşma sırasında mahkeme heyetinin taleplerini bir kez daha reddetmesi üzerine avukatlar salonu terk etti. Demirtaş ve Önder, İstanbul Zeytinburnu'nda 17 Mart 2013 tarihinde yapılan Newroz kutlamalarında yaptıkları konuşma nedeniyle yargılandığı dava Silivri'de görüldü. Duruşmayı, HDP'li milletvekilleri Ziya Pir, Erol Dora, Lezgin Botan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Celal Doğan, Garo Paylan takip etti. Duruşmada söz alan Sırrı Süreyya Önder, suç olarak dosyada yer alan konuşmalarının çarpıtıldığını ifade ederek, "Yaptığımız konuşma ile ilgili bir polis çözümlemesi var, savcı bundan suçlama yöneltiyor. Burada maddi hata olduğunu söylüyoruz. Polis çözümlemesinde 'HDP' dediğim 'HPG' olarak yazılmış" dedi.

"Kötü niyetle savunma yapmadı" Avukatlar, mahkeme başkanının Önder'in ardından duruşma savcısına söz vermesine tepki gösterdi. Esas hakkında mütalaa için dosyanın savcılığa gönderilmesini talep eden heyet ayrıca, Selahattin Demirtaş'ın duruşmayı uzatmaya yönelik davranış sergilediğini, kötü niyetle savunma yapmadığını savundu. Mahkeme heyeti ayrıca, Demirtaş'ın daha önce Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı bir başka savunmayı dosyaya koyarak savunma yapmış gibi sayılacağını ifade etti. Bunun üzerine avukatlar itiraz etti. Avukatların duruşmanın yapılmasına engel olduğunu iddia eden heyet, avukatlardan dışarı çıkmasını istedi. Heyeti protesto eden avukatlar salonu terk etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Demirtaş ve Önder'in "terör örgüt propagandası" suçundan cezalandırılmalarını istedi. "Hukuki direnç gösterdik" Silivri'deki duruşmaya katılan Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, mahkeme heyetinin araştırma yapmaksızın taleplerini reddettiğini ve savcıdan görüş istediğini söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Barosu avukatlarından Karaman, "Taleplerimizin reddedilmesine hukuki direnç gösterince salondan çıkarılmamıza karar verildi" dedi. Duruşmayı 100'den fazla avukatın takip ettiğini söyleyen Karaman, salonda üç avukatın dışında geri kalanların çıkmasını isteyen heyetin tutumunu protesto etmek için bütün avukatların salonu terk ettiklerini ifade etti.

"Siyasi takvime göre işliyor" Avukat Mahsuni Karaman, Demirtaş ve Önder'in dosyasında suç olarak yer alan ifadelere ilişkin araştırma yapılmasını istediklerini ama bu taleplerinin reddedildiğini dile getirdi. "Dosyada suç olarak atfedilen ifadeler polis tutanağına bağlı. Temel itirazımız bu. Ses ve görüntü kaydının alınarak çözüm yapılmasını istiyoruz" dedi. Dosyada suça ilişkin çarpıtmaların olduğunu belirterek, hukuksal bir talepte bulunmalarına rağmen heyetin bu taleplerini reddetmekte ısrar ettiğini söyledi. "Mahkemenin siyasi takvime göre işlediğini görüyoruz, kamuoyu da bunu görüyor" dedi. "Mahkeme günü Demirtaş'a tebliğ edilmedi" Demirtaş'ın, mahkeme gününün kendisine tebliğ edilmemesi nedeniyle duruşmaya katılmadığını söyleyen Karaman, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmayı da aynı nedenden reddettiğini dile getirdi. Karaman "Mahkeme bir önceki celsede Demirtaş'ın doktor raporu nedeniyle mazeretini kabul etmişti. Bu kabülden sonra yasal olarak duruşma gününü bildirmek zorundaydı ama yapmadı" dedi.