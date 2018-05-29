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Demirtaş’ın Tahliye Talebi Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı

29.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın, daha önce reddedilen tahliye talepleri, bu kez Anayasa Mahkemes’ine yapıldı. Avukatlar. Daha önce benzer durumdaki CHP Milletvekili Mustafa Balbay için tahliye kararı veren AYM’nin yine benzer bir yol izlemesini bekliyor

Demirtaş’ın Tahliye Talebi Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı

Halkların Demokratik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi bu kez Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Daha önce Demirtaş’ın seçimlerde eşit yarışabilmesi amacıyla yapılan başvuruyu, yargılandığı mahkeme reddetmişti. Ret kararının ardından bu kez AYM’ye başvuru yapıldı.

Başvuruyu Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, mahkemenin daha önce verdiği Mustafa Balbay kararının emsal olduğunu söyledi. Karaman, “Beklentimiz şu; Anayasa Mahkemesi’nin içtüzüğünün 68. Maddesinde, özellikle dosyalarda sıra gözetmeksizin ele alabilme yetkisi var. Bu yetkisini daha önce Balbay kararı için kullandı. Balbay kararı çıkar çıkmaz Selma Irmak ve Kemal Aktaş’ta kullandı ve üç gün içerisinde tahliye karar verdi. İsterse-ki bizce istemek zorunda bir günde karar verebilir. Daha önce yapmadığı bir şey değil beklentimiz odur” dedi.

Demirtaş’ın avukatları AYM talebi reddederse, yeniden tahliye talebinde bulunacak. Ancak Karaman’ın bu konuda da çekinceleri var. Karaman, “Tahliye başvurusunu bugün bile yapabiliriz. Ancak bir KHK ile ara tahliye başvurularını tutukluk değerlendirme ile birlikte ele alma yetkisi verdi. Bugün başvursak, mahkeme gelecek değerlendirmeye kadar bekletebilir” diye konuştu.

AYM’nin CHP milletvekili Balbay’a ilişkin kararı ise şöyle; Ergenekon davasında 34 yıl hapse mahkum olan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, cezaevindeyken CHP’den İzmir milletvekili seçildi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Balbay tahliye edildi. Mahkeme, Balbay’ın milletvekili olmasını dikkate alarak, "uzun tutukluluğu hak ihlalidir" şeklinde karar verdi.

Kararı emsal gösteren Diyarbakır Barosu avukatları, KCK davasında tutukluyken milletvekili seçilen Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak ve Kemal Aktaş için tahliye başvurusu yaptı. Başvuruya olumlu yanıt veren AYM, üç kişiyi de tahliye etti.

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