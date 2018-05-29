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Demirtaş'ın tahliyesi için AYM'ye başvuru

29.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, tahliye isteminin ve buna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tahliye isteminin ve buna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Demirtaş'ın tahliyesi ile ilgili AYM'ye bireysel başvuru yapıldı. Mahsuni paylaşımında AYM'nin yaptıkları başvuruyu öncelikli olarak ele alma zorunluluğu olduğunu belirtti.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli de Pazartesi akşamı Bursa'da katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada Demirtaş'ın serbest bırakılması için AYM'ye çağrıda bulunmuştu.

Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş'ın avukatları, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi için 15 Mayıs'ta Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş, ancak mahkeme 21 Mayıs'ta açıkladığı kararında, adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetmişti. Bunun üzerine Demirtaş'ın avukatları 22 Mayıs'ta karara itiraz etmişlerdi. Bu itiraza ilişkin kararını bir üst mahkeme olarak 24 Mayıs'ta açıklayan 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise "delil karartma ihtimalini" gerekçe göstererek oybirliğiyle alt mahkemenin kararını onamıştı.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş hakkında "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış birden fazla dava var. Tutuklu yargılanan Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

DW/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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