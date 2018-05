'Demirtaş’ın Tutukluluğu AKP’ye Desteği Arttırmıyor'

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır’daki Kadın Seçim Bürosu’nun açılışına katılan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, açılıştan sonra Amerika’nın Sesi’ne konuştu. Beştaş, HDP’nin oy oranının yüzde 10 bandında seyrettiğini belirterek, “Normal koşullarda kamuoyu baraj sorunumuzun olmadığını söylememizi bekliyor belki. Doğru, adil bir seçim olsa eşit koşullarda yarışa girsek, hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, hile yapılmazsa, bizim baraj sorunumuz olmaz. Seçim çalışması yapmak bile bizim için büyük bir handikap. Biz yüzde 10 bandındayız, bazen 11 oluyoruz. Biraz aşağı biraz yukarı. Bu konuda hedefimiz, en büyük oyu almak, 7 Haziran’ın da üstüne çıkmak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adayları Selahattin Demirtaş’ın durumuna da değinen Beştaş, Demirtaş’ın tutukluluğunun AKP’ye desteği arttırmadığını söyledi. Beştaş, “Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir uygulama ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı adayı hapiste ve rehin, tutuklu diyemeyiz, siyasi rehin. Diğer adaylar, her gün kampanya yapıyorlar. Bu, dünyanın gözünden kaçacak bir mesele değil. Erdoğan’ın, yurtdışında, yurtiçinde ‘Ey Amerika, İsrail, Avrupa’ demesine benzemiyor. Bu dünyaya şu resmi veriyor: ‘Bu ülkede seçim yapmıyoruz. Eşitler arasında bir seçim yok’ demek istiyorlar. Biz istediğimizi çıkartmak için dayatma yapıyoruz. Bu resmi göze alıyorlarsa, bu onların zaten, haksızlıklarının, hukuksuzluklarının, keyfiyetlerinin resmi olacak. Biz herhalükarda seçim çalışması yapacağız. Demirtaş’sız yapmamak için kesinlikle özgürlük talebimizi her an haykırıyoruz. Demirtaş şu an burada olmalı. Kendisinin burada olmaması halktaki tepkiyi sadece büyütüyor. Bu AKP’ye desteği arttırmıyor. Bunu bir an akıllarından çıkarmasınlar çünkü hukuksuzluk ve baskı her zaman karşısında güçlü bir direnç te doğurur” diye konuştu.

AKP’lilerin son zamanlardaki açıklamalarını da değerlendiren Beştaş, “Kesinlikle gideceklerini gördüler. Havayı kokluyorlar, neredeyse her gün anket yapıyorlar. Anket sonuçlarının onları nasıl allak bullak ettiğini gayet yakından, bütün Türkiye görüyor…Buna hazır olsunlar, zihinsel ve psikolojik olarak. İktidar olanaklarından faydalanmayacaklarını anlamaya başlasalar iyi olur” şeklinde konuştu.