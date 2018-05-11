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Demirtaş’tan ‘Baraj’ Uyarısı

11.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

“Seçimdeki sürpriz, ben ve partim HDP” diyen HDP Eski Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “HDP’nin, yüzde 10 barajına takılması halinde AKP’nin 70 vekil fazla elde edeceğini” söyledi. Demirtaş, Amerika’nın Sesi’nin sorularını avukatları ve HDP Genel Merkezi aracılığıyla Edirne Cezaevi’nden yazılı olarak yanıtladı

Demirtaş’tan ‘Baraj’ Uyarısı

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, aleyhindeki dava dosyaları kapsamında tutuklu yargılama kararı bulunduğu için Edirne Cezaevi’nde. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Demirtaş’ın adaylığında hukuki sakınca görmedi ve “Cumhurbaşkanı seçilme” yeterliliğine sahip bulundu.

Demirtaş, 24 Haziran Pazar günkü seçimde, AKP-MHP adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP adayı Muharrem İnce, İYİ Parti adayı Meral Akşener, SP adayı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’le yarışacak.

Ancak diğer adaylardan farklı olarak Demirtaş tutuklu yargılandığı için meydanlarda halka seslenemiyor, seçim kampanyasını şahsen anlatamıyor ya da TV ekranlarında şahsen yer alamıyor. Demirtaş, sadece avukatları aracılığıyla yazılı mesajlarla Cumhurbaşkanı adayı olarak sesini duyurmaya çalışıyor.

“Kendimizi topluma daha iyi anlatabilmenin yolunu bir şekilde bulabilmeliydik”

Kendisiyle sadece yazılı sorular aracılığıyla röportaj yapılabilmesi mümkün olan Demirtaş, Amerika’nın Sesi’nin sorularını da avukatları ve HDP Genel Merkezi aracılığıyla Edirne Cezaevi’nden yazılı olarak yanıtladı. Selahattin Demirtaş’ın sorularımıza yanıtları şöyle oldu*:

VOA - HDP, Türkiye partisi olma hedefiyle yola çıkmıştı. Sizce bu yolda kazalar söz konusu oldu mu? Sizce neden Türkiye genelinde HDP’ye karşı sol ve sosyal demokrat seçmenlerden de tepkiler var?

Demirtaş

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