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Demirtaş’tan Kürt Sorununa Çözüm Suriye’ye Barış Vaadi

23.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’de yaptığı son propaganda konuşmasında, Kürt sorunundan, ekonomiye birçok vaatte bulundu. Demirtaş, Kürt sorunu için TBMM merkezli çözüm, Suriye için de iç barış için yeni süreç başlatma vaadinde bulundu

Demirtaş’tan Kürt Sorununa Çözüm Suriye’ye Barış Vaadi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’de yaptığı son propaganda konuşmasında, Kürt sorunundan, ekonomiye birçok vaatte bulundu. Demirtaş, Kürt sorunu için TBMM merkezli çözüm, Suriye için de iç barış için yeni süreç başlatma vaadinde bulundu.

Seçim öncesi son konuşmasını saat 17.50’de yapan Demirtaş, Türkiye’nin en önemli sorunlarının ekonomide yaşanan krizler, yoksulluk, işsizlik, demokrasi ve Kürt sorunu olduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik darboğazdan kurtulmasının yolunun üretimden geçtiğini vurgulayan Demirtaş, Türkiye’nin dış borcunun toplamda 454 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Demirtaş, ”Asgari ücreti ve en düşük emekli gelirini 3 bin TL yapacağız. Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Emekçinin, alın teri kurumadan hakkını alacağı ve koruyacağı bir düzen kuracağız. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Gençlere, her ay 500 TL yükleyeceğimiz Genç Kart dağıtacağız” dedi.

Anadilde eğitim vereceklerini ifade eden Demirtaş, “Tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı eğitim müfredatına son vereceğiz. Ülkemizde bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatını hayata geçireceğiz. Resmi dil Türkçe’nin yanında, anadilinde eğitimi her çocuğumuza vereceğiz” diye konuştu.

Kuvvetler ayrılığından asla taviz vermeyeceklerini ifade eden Demirtaş, yeni bir anayasa sözü verdi. Demirtaş, “Bunların tamamının önünü sivil, özgürlükçü bir anayasa ile açacağız. Engelli hakları, çocuk hakları, Kürt halkının, Alevilerin, Sünnilerin ve diğer inanç mensuplarının bütün demokratik haklarını, bu yeni anayasa ile güvence altına alacağız. Kadınların eşit ve özgür bir şekilde yaşamın her alanında var olmasının anayasal, idari ve pratik tedbirlerini alacağız. Hiç kimse yaşam tarzından, giyiminden dolayı ayrımcılığa, baskıya uğramayacak. Hükümetimizde bakanların en az yarısı kadınlardan oluşacak. Yeni anayasada, en geç iki yıl içinde güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme ve güçlü yerel yönetimlere geçiş yapacağız” şeklinde konuştu.

Demirtaş’ın dikkat çektiği konulardan biri de Kürt sorunuydu. Çözüm adresi olarak meçlisi gösteren Demirtaş, “Kürt sorununda şiddetin ve silahın da nihai olarak son bulacağı, TBMM merkezli bir barışı sağlayacağız. Çünkü barış olmadan, demokrasi olmadan hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Ülkemizde demokrasinin güçlenmesi, barışın gerçekleşebilmesi için HDP’nin mecliste olması çok önemlidir. HDP meclise giremezse yüzde 10 gibi dünyanın en yüksek barajına takılırsa bundan sadece HDP değil, Türkiye’nin demokrasi yürüyüşü de ağır bir darbe alır. AKP haksız bir şekilde, 80’den fazla HDP milletvekilinin koltuğunu gasp etmiş olur. Bu hem temsilde adaleti hem de istikrarı ciddi şekilde zedeler” dedi.

Suriye politikasına da değinen Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Suriye iç barışı için derhal yeni bir süreç başlatıp isteyen Suriyeli kardeşlerimizi de, barışını sağlamış olan ülkelerine gidebilmelerinin önünü açacağız.”

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