Demirtaş’tan Kürt Sorununa Çözüm Suriye’ye Barış Vaadi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’de yaptığı son propaganda konuşmasında, Kürt sorunundan, ekonomiye birçok vaatte bulundu. Demirtaş, Kürt sorunu için TBMM merkezli çözüm, Suriye için de iç barış için yeni süreç başlatma vaadinde bulundu.

Seçim öncesi son konuşmasını saat 17.50’de yapan Demirtaş, Türkiye’nin en önemli sorunlarının ekonomide yaşanan krizler, yoksulluk, işsizlik, demokrasi ve Kürt sorunu olduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik darboğazdan kurtulmasının yolunun üretimden geçtiğini vurgulayan Demirtaş, Türkiye’nin dış borcunun toplamda 454 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Demirtaş, ”Asgari ücreti ve en düşük emekli gelirini 3 bin TL yapacağız. Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Emekçinin, alın teri kurumadan hakkını alacağı ve koruyacağı bir düzen kuracağız. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Gençlere, her ay 500 TL yükleyeceğimiz Genç Kart dağıtacağız” dedi.

Anadilde eğitim vereceklerini ifade eden Demirtaş, “Tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı eğitim müfredatına son vereceğiz. Ülkemizde bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatını hayata geçireceğiz. Resmi dil Türkçe’nin yanında, anadilinde eğitimi her çocuğumuza vereceğiz” diye konuştu.