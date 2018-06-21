Demirtaş’tan Sosyal Medya Üzerinden E-Miting

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bu kez sosyal medya üzerinden e-miting yaparak seçmenlerine seslendi. Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla gönderdiği konuşma metni, saat 19.30’dan itibaren Twitter üzerinden paylaşılmaya başlandı. Demirtaş sözlerine, TRT’de yayınlanan konuşması için “Demokrasi tarihinde ilk” yorumunu yaparak Anadolu Ajansı’na göndermeyle başladı. Demirtaş, “Dünyada ilk defa cezaevi hücresinden bir e-miting yapılıyor. Demokrasi tarihi açısından ‘tarihe geçiyoruz’ şu an. Anadolu Ajansı flaş haber geçsin diye söylüyorum” dedi. Demirtaş, hükümeti eleştirirken, Tansu Çiller’in bir süre önce AKP mitingine katılmasına da gönderme yaptı. Demirtaş, “Ya 90’ların beyaz ‘Toros’çularıyla boy gösterenlere ya da 90’larla hesaplaşıp özgür bir yaşamın kapısını açanlara oy vereceksiniz. ‘Seçilmişleri atanmışlara kurban etmeyeceğiz’ diyerek geldiler, seçilmişleri cezaevine koydular. Atanmış memurları, milyonların oy verdiği belediyelere kayyum getirdiler. Hatırlıyorsunuz değil mi? ‘Analar ağlamasın’ dediler; bugün elleri tabutların üzerinde, gençlerin kanı üzerinden siyaset yapar hale geldiler. ‘Kürt sorunu benim sorunum’ deyip halkın oyunu alarak iktidar oldular, bugün Diyarbakır’da Kürtler’in gözünün içine baka baka ‘Kürt sorunu yoktur’ diyecek hale geldiler. Bize ‘Bölücü’ diyor ama ülkedeki en büyük bölücü; insanları dillerine, inançlarına, yaşam tarzlarına, siyasi görüşlerine göre ayrıştıran, kendine oy vermeyen hatta biat etmeyen herkese ‘terörist’ diyendir” dedi.

Demirtaş, konuşması sırasında espri yapmaktan da geri durmadı. Twitlere bir süre ara verildikten sonra yapılan ilk paylaşımda Demirtaş’ın “Kusura bakmayın beklettim biraz. Yo, prompter arızası değil, ketılın suyu bitti, kaynamasını bekledim. Yeminle acayip yakıyor ketıl. 10-15 twitte bitiyor suyu. Tüp taktırmak istedim, cezaevi yönetimi bırakmıyor” sözleri paylaşıldı. Demirtaş bu sözlerle, bir süre önce Diyarbakır’da katıldığı bir toplantıda sözleri kesilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yaptı. Erdoğan’ın konuşmasının kesilmesine, prompter arızasının neden olduğu iddia edilmişti. Ancak bu iddia AKP çevrelerince yalanlanmıştı. Demirtaş vaatlerini ise şöyle sıraladı: “Her tür şiddete son verecek demokrasi ve barış adımlarını atalım, çağdaş bir anayasa yapalım. OHAL’i kaldıralım, KHK mağduriyetlerini giderelim. Yargı bağımsızlığını, medyada ve üniversitelerde özgürlüğü sağlayalım. Kamplaşmayı, kutuplaşmayı bitirelim. Bunlarla eş zamanlı olarak tarım, hayvancılık, sanayi ve turizmi şaha kaldıralım. Gençlere yeni iş, çalışanlara daha fazla güvence ve kazanç, emeklilere onurlu bir yaşam sağlayalım. Kadınların yaşamın her alanına kendileri olarak ve eşitçe katılmalarının önündeki tüm engelleri, ayrımcılığı kaldıralım. Taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, bireysel sorun değildir, politiktir. Kadınlarla el ele vererek, bunların üstüne cesurca gidelim. Eğitimde parasız, bilimsel, laik, anadilinde modeller üzerinde uzlaşalım. Müfredatı her türlü bilim dışı, ayrımcı, militarist öğelerden, hurafelerden, yalandan, yanlışlardan arındıralım. Atama bekleyen öğretmenleri bir yıl içinde göreve davet edelim. Küçük yaşta zorla evlendirmeler, çocuk işçiliği, çocuk istismarı gibi ciddi sorunların çözümü için el ele verelim. Okullaşma oranını %100’e çıkaralım. Ülkenin geleceğini ancak iyi bir eğitim modeliyle kurtarabiliriz. En büyük yatırımı eğitime yapalım.”