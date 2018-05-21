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Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin açıklama

21.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlanan savcıların hazırladığı fezlekeler nedeniyle tutuklu olduğunu belirtti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Demirtaş paylaşımlarında hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklamalar yaptı. Tutukluluğuna gerekçe yapılan delillerin sahte olduğunu ve hakkındaki fezlekeleri hazırlayan savcıların Gülen yapılanması üyesi suçlamasıyla tutuklu olduğunu belirten Demirtaş, "Ama herkes halen üç maymunu oynuyor" dedi.

2012 yılında "Mercek" adlı gizli bir tanığın beyanlarıyla tutuklandığını söyleyen Demirtaş, "Ama yargılandığım mahkeme, MERCEK denen gizli tüm beyanlarını Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan isteyince gerçek ortaya çıktı. Beni tutuklatmak için bu sahte FETÖ delilini dosyama koyan aynı savcılık, bu defa da 'böyle bir gizli tanık beyanı yok' diye cevap yazdı" dedi.

Kendisine yöneltilen suçlamalardan birisinin de 6-8 Ekim'deki olaylar olduğunu ifade eden Demirtaş, "6-8 Ekim nedeniyle hakkımda şiddeti tahrik veya suç işlemeye azmettirmekten açılmış ne bir soruşturma ne de bir dava vardır. Çünkü yapılan savcılık soruşturmasında 6-8 Ekim’e dair tek bir çağrım veya açıklamam bulunamamıştır. Bulunamamıştır, çünkü yoktur. Bu konuda bana atılan iftiralar siyaseten beni karalama amaçlıdır. Ben 6-8 Ekim nedeniyle yargılanmıyorum, öyle bir suçlamadan tutuklu da değilim" ifadesine yer verdi.

Kamuoyunda "Demirtaş’ın Kobani çağrısı" başlıklı bir çağrı yaptığı algısının yaratıldığını söyleyen Demirtaş, "Benim 7, 8 ve 9 Ekim’de yaptığım üç çağrı vardır, üçü de şiddetin ve provokasyonların durması çağrısıdır. Hakkımda yürütülen kampanya, ne yazık ki siyasi bir rakibi yıpratmak amacıyla yapılmış, tarihimizin en büyük karalama kampanyalarından biridir. Hakikat bundan ibarettir" dedi.

Demirtaş Kasım 2016'dan bu cezaevinde tutuklu bulunuyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Demirtaş'ın "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Halkı kanunlara uymamaya tahrik", "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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