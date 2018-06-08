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Demirtaş'tan Twitter'da basın toplantısı

08.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden 24 Haziran seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Demirtaş aralarında gazetecilerin de olduğu kullanıcıların sorularını yanıtladı.Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 8 Haziran Cuma günü sosyal medya üzerinden 24 Haziran seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı.

#DemirtaşaSoruyorum etiketiyle Twitter üzerinden Türkçe, İngilizce ve Kürtçe paylaşılan sorular, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'a iletildi. Demirtaş, kendisine yöneltilen sorulara cevaplarını da kişisel hesabı üzerinden yaptı.

Kürt meselesinin çözümünde Demirtaş'ın nasıl hareket edeceği merak edilenler arasındaydı. Gazeteci Banu Güven Demirtaş'a Kürt meselesinde adil ve kalıcı çözümün nasıl sağlanacağını sordu. Demirtaş, "Yeni ve özgürlükçü bir anayasa sürecini destekleyeceğiz ve silahların nihai olarak devre dışı kalmasını müzakere ile başaracağız" yanıtını verdi.

Demirtaş'a yöneltilen sorular arasında seçimin ikinci tura kalması durumunda HDP'nin izleyeceği strateji de vardı. Gazeteci Aram Ekin Duran, ikinci tura kalamaması ve HDP'nin barajı aşamaması durumunda Demirtaş'ın tavrının ne olacağını sordu.

Haber sitesi T24 ise Demirtaş'ın ikinci tura kalmaması durumunda muhalefetin diğer adaylarına yaklaşımlarını soru olarak yöneltti.

Demirtaş'a soru soranlar arasında yabancı gazeteciler de vardı. Kanadalı gazeteci Kristina Jovanovski, "Seçimlerin adil ve özgür olmasını bekliyor musunuz?" diye sordu. Demirtaş, İngilizce verdiği yanıtında "Sorunuza hapisten cevap veriyor olmam seçimlerin adil olmadığını gösteriyor. Elbette herkes sonuçlara saygı duyacak. Eğer usulsüzlük tespit edilirse, elbette hukuki işlem olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ilişkisi ve Avrupa'da Erdoğan'a yönelik eleştirilerin seçmen üzerindeki etkisi de Demirtaş'a soruldu. Gazeteci Suheyla Kaplan, Demirtaş'a Merkel'in seçimler öncesi sessizliğinin sebebini sordu.

Kullanıcılar Demirtaş'a kişisel sorular da yöneltti. Gazeteci Ayşegül Doğan, Kasım 2016 yılından beri tutuklu olan Demirtaş'a hapishanede en çok neyi özlediğini sordu.

Demirtaş'a soru yönelten isimler arasında eşi Başak Demirtaş da vardı. Demirtaş'ın gençlik yıllarından ütü yaptığı bir fotoğrafını paylaşan eşi, "Üniversite yıllarından beri ütü yapıyorsunuz. Evlendikten sonra da devam ettiniz. Cumhurbaşkanı olursanız evde ütü yapmaya, çocuklara kahvaltı hazırlamaya, pazar ve market alışverişine gitmeye devam edecek misiniz?" diye sordu.

DW/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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