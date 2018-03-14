Demokrat Aday Pennsylvania’da Zafer İlan Etti

Pennsylvania’daki Temsilciler Meclisi özel seçiminde Demokrat Partili aday Conor Lamb zaferini ilan etti.

Seçim yetkilileri resmi sonucu henüz açıklamadı. Lamb’le Cumhuriyetçi aday Rick Saccone arasındaki fark ise çok az.

Lamb Cumhuriyetçi rakibinden sadece 500 oy fazla kazanmış görünüyor.

33 yaşındaki eski asker ve eski savcı Lamb, zaferini ilan ettiği konuşmasında, “yaptık” ifadesini kullandı.

60 yaşındaki eski eyalet temsilcisi Saccone ise kampanyasının akşam boyunca çalışacağını belirtmişti.

Yarış Kasım ayındaki Kongre ara seçimi öncesi bir işaret olarak yorumlanıyor. Başkan Donald Trump 2016’daki başkanlık seçiminindi Pennsylvania’da 20 puan farkla kazanmıştı.

Seçimi kazanan, seks skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Tim Murphy’nin koltuğuna oturacak.