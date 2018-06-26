Demokrat Liderler Trump Yetkililerinin Taciz Edilmesinden Rahatsız

Trump Waters’ın sözlerine Twitter’dan yanıt verdi. Kongre üyesinden “olağanüstü düşük IQ’lu” diye söz etti ve destekçilerini taciz etme çağrısı yaptığını kaydetti. Trump sosyal medya mesajında “Ne istediğine dikkat et Max” dedi.

Pelosi, yazdığı mesajda Trump yönetimi yetkililerinin taciz edilmesini teşvik eden Temsilciler Meclisi üyesi Maxine Waters’la görüşen CNN’in haberine de yer veriyor.

Pelosi Twitter’dan yaptığı açıklamada “Trump’ın medeniyetten yoksun olması, öngörülebilir ancak kabul edilemez tepkileri provoke ediyor” dedi. “Biz ilerledikçe seçimleri uçtan uca birlik getirecek şekilde düzenlemeliyiz” diye yazdı.

ABD’de muhalefetteki Demokrat Partililer, restoran ya da diğer kamuya açık alanlarda karşılaştıkları Donald Trump yönetimi yetkilileriyle tartışmaya girme konusunda bölündü.

Red Hen adlı restoranın işletmecisi Stephanie Wilkinson, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Sanders’a “insanlık dışı ve ahlaksız” bir yönetime hizmet ettiğini söylediğini, sahip olduğu restoranın dürüstlük, şefkat ve işbirliği gibi belli standartları koruması gerektiğini kendisine ilettiğini kaydetti.

Başkentin 300 kilometre güneyinde Lexington, Virginia’daki bir restoranda ailesi ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, restoranın sahibi tarafından mekandan kovuldu.

Göçmenlik konusundaki katı görüşleriyle bilinen Trump’ın siyaset danışmanı Stephen Miller da yine bir Meksika lokantasında akşam yemeği yerken kendisine ‘faşist’ denmişti.

Geçen hafta İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Beyaz Saray yakınındaki bir Meksika lokantasında yemek yediği sırada bir grup tarafından protesto edilmişti. Nielsen, Amerika’ya yasa dışı yollarla giren göçmen çocukların ailelerinden ayrılması politikasını kamuoyu önünde savunmuştu. Daha sonra Trump uygulamayı sona erdiren bir kararnameye imza atmıştı.

Bazı çalışanlarının eşcinsel olduğunun altını çizen Wilkinson, Trump yönetiminin trans bireylere askerlik hizmetini yasaklamasına dikkati çekti.

Trump Twitter üzerinden Wilkinson’a da yanıt vermekte gecikmedi ve restoranını “kirli” diye tanımladı.

Kendi Twitter hesabından açıklama yapan Sarah Huckabeen Sanders, restoranı “nazikçe” terk ettiğini belirtti ve kendisinin aynı görüşte olmasalar da insanlara saygılı muamele eden biri olduğunu, böyle davranmaya da devam edeceğini belirtti.

Trump yönetimini uzun süredir eleştiren bazı önde gelen isimler, yönetim yetkililerinin yemeklerini kamuya açık alanda huzur içinde yiyebilme özgürlüğüne sahip çıktı.

Washington Post gazetesi de Pazartesi yayınladığı başmakalesinde, yetkililerin kamuoyu önünde rahatsız edilmelerinin, uzun vadede yalnızca hararetli ve bağnaz kişileri kamu hizmetine iteceğini, bunun da kimseye yararı olmayacağını vurguladı.

Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin en çok satan gazetelerinden Charlotte Observer da “Donald Trump’ı mağlup etmeye çalışan liberallerin Donald Trump gibi davranmasının gereksiz olduğuna” dikkati çekti.