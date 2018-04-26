'Demokratik Ülkelerde OHAL Altında Erken Seçim Olmaz'

Amerikan İlerleme Merkezi’nden Michael Werz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri mümkün olduğu kadar erkene çekmek istediğini belirterek, bunun nedenlerini şöyle anlattı.

“Türk toplumundaki mevcut ekonomik, siyasi ve ayrıca askeri krizin sadece muhalefet değil AKP iktidar koalisyonu içinde de çok tedirginlik yarattığı açıkça ortada. Buna ilave bir başka unsur da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’yi genelde destekleyen kişiler, ülkede ne kadar mülteci olması ve burada kalıp kalmamaları gerektiği konusunda görüş ayrılığı içinde. Türkiye’de şu anda 4 milyon Suriyeli var. Parti içinde büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan için giderek artan bir zorluk oluşturuyor. Bence Erdoğan, hala sahip olduğu düşük eşikte demokratik meşruiyeti muhafaza etmek için seçimleri ne kadar erkene çekersem o kadar iyi diye düşünüyor.”

"Son seçimler özgür ve adil değildi"

Werz, seçimlerin hangi koşullar altında yapılacağı konusunda da şu endişeleri dile getirdi.

“Demokratik bir ülkede OHAL altında asla seçim yapılmaz. Türkiye’deki son seçimlere baktığımızda, seçimlerin özgür ama adil olmadığını söylemiştik çünkü medyaya erişim, serbest medya ciddi biçimde sınırlanmıştı, muhalefet partileri muazzam bir baskı altındaydı, bazı liderler, cezai kovuşturmalara hedef olup hapse atılmışlardı. Son bir yıl içinde durum hiç düzelmediği gibi daha da kötüleşti. Dolayısıyla bu seçimleri de çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Türk hükümeti seçim yasasını değiştirerek, sandıkların denetlenmesini ve böylece dürüst, demokrasiye uyumlu bir süreç bulunduğundan emin olmayı daha da zorlaştırdı. Tüm bu gelişmeler, Haziran’da yaşanabilecekler konusunda bizi çok çok kaygılandırıyor.”