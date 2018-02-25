Demokratlar Rusya Soruşturmasını Savundu

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Cumhuriyetçi üyelerinin Rusya soruşturmasıyla ilgili İç Yazışma belgesi yayınlamasının ardından bir İç Yazışma belgesi de Demokrat üyeler yayınladı. Belgede Rusya soruşturması savunuldu.

İç Yazışma belgesi Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Cumhuriyetçi üyelerinin yayınladığı belgeden 3 hafta sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

Beyaz Saray belgeyi Cumartesi günü yayınladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Demokrat üyelerinin kaleme aldığı belgede Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Adalet Bakanlığı’nın Cumhuriyetçilerin iddiasının aksine Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasındaki yardımcısı Carter Page ile ilgili bilgi toplarken yetkisini kötü kullanmadığı belirtiliyor.

Page Rus ajanı olduğu yönündeki şüpheler üzerine soruşturulmuştu.

Başkan Donald Trump Demokratların İç Yazışması’nı ‘siyasi ve yasal iflas’ olarak niteledi.

10 sayfadan oluşan söz konusu belgenin bir bölümü istihbarat bilgilerinin nasıl elde edildiğinin ortaya çıkmasını önlemek için gözden geçirildi.