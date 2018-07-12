Demokratlar: Trump’ın Almanya hakkındaki sözleri utanç verici

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sırasında Almanya'ya yönelik sert ifadeleri, Washington'daki muhalefet tarafından eleştirildi. Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi ve Senato'daki liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer, Trump'ın "Amerika'nın en sağlam müttefiklerinden birine yönelik utanmazca hakaretleri ve kötülemelerinin utanç verici bir durum” olduğunu belirtti.

Muhalefet liderleri, Trump'ın tavrının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadakatinin, NATO ortaklarına sadakatinden daha büyük olduğunu gösteren "derinden rahatsız edici bir sinyal” daha olduğunu vurguladı.

Trump: Almanya Rusya'nın esiri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün yaptığı bir görüşmede Almanya hakkında çok sert ifadeler kullanan Trump, enerji bakımından Moskova'ya bağımlı hâle geldiğini öne sürdüğü Almanya'nın "Rusya'nın esiri” olduğunu iddia etmiş ve "Almanya'nın tamamıyla Rusya tarafından kontrol edildiği” ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı ayrıca, Almanya'nın gayrisafi millî hasılasının "sadece yüzde 1'inden biraz fazlasını” savunmaya harcadığı eleştirisini yinelemiş ve Alman hükümetinin savunma harcamalarını "derhal” yükseltmesini talep etmiş, Almanya'nın sonuçta "zengin bir ülke” olduğunu belirtmişti.