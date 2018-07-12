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Demokratlar: Trump’ın Almanya hakkındaki sözleri utanç verici

12.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

Almanya’yı “Rusya’nın esiri” olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın ifadeleri, ülkesindeki Demokrat liderler tarafından sert bir dille eleştirildi.

Demokratlar: Trump’ın Almanya hakkındaki sözleri utanç verici

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sırasında Almanya'ya yönelik sert ifadeleri, Washington'daki muhalefet tarafından eleştirildi. Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi ve Senato'daki liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer, Trump'ın "Amerika'nın en sağlam müttefiklerinden birine yönelik utanmazca hakaretleri ve kötülemelerinin utanç verici bir durum” olduğunu belirtti.

Muhalefet liderleri, Trump'ın tavrının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadakatinin, NATO ortaklarına sadakatinden daha büyük olduğunu gösteren "derinden rahatsız edici bir sinyal” daha olduğunu vurguladı.

Trump: Almanya Rusya'nın esiri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün yaptığı bir görüşmede Almanya hakkında çok sert ifadeler kullanan Trump, enerji bakımından Moskova'ya bağımlı hâle geldiğini öne sürdüğü Almanya'nın "Rusya'nın esiri” olduğunu iddia etmiş ve "Almanya'nın tamamıyla Rusya tarafından kontrol edildiği” ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı ayrıca, Almanya'nın gayrisafi millî hasılasının "sadece yüzde 1'inden biraz fazlasını” savunmaya harcadığı eleştirisini yinelemiş ve Alman hükümetinin savunma harcamalarını "derhal” yükseltmesini talep etmiş, Almanya'nın sonuçta "zengin bir ülke” olduğunu belirtmişti.

Trump'ın ifadelerine yanıt veren Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Almanya'nın "bağımsız bir şekilde” siyaset yürüten bir ülke olduğunu söylemişti. "Geçmişte Almanya'nın bir bölümünün Sovyetler Birliği tarafından kontrol edildiği dönemi yaşadığını” belirten Merkel, "Bugün ise Almanya Federal Cumhuriyeti olarak özgürce birleştiğimizi, böylelikle bağımsız bir şekilde siyaset yapabildiğimizi ve bağımsız bir şekilde kararlarımızı alabildiğimizi söyleyebilmekten çok memnunum” demişti.

Trump tavır değiştirdi

Bu gerilimden sonra Brüksel'de bir araya gelen liderlerin buluşmasının ardından ise dışarıya daha farklı bir tablo çizildi. Merkel ile görüştüğü sırada bulundukları odaya davet edilen basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı, "Harika bir toplantı yapıyoruz. Askeri harcamaları değerlendirip ticaret hakkında konuşuyoruz” ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Trump, "Başbakan (Merkel) ile çok ama çok iyi bir ilişkimiz var. Almanya ile inanılmaz bir ilişkimiz var” diye konuştu.

Trump ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında değerlendirmede bulunan Merkel ise toplantının "ekonomik gelişmeler ve ticari ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsat” oluşturduğunu kaydetti.

Gözler Helsinki'de olacak

NATO zirvesinin ardından İngiltere'ye geçen Trump, daha sonra da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Trump, ABD'den ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Avrupa'da planlanan görüşmelerinden "en kolayının” Putin ile buluşmasının olabileceğini dile getirmişti.

Muhalefetteki Demokratların liderleri Pelosi ve Schumer, Trump "Amerikan demokrasisine yönelik Rus saldırılarının” sona ereceği yönünde Putin'den "kesin güvence” ve "somut önlem” alınacağı yönünde teyit alamadığı takdirde Helsinki'deki zirvenin bir "başarısızlık” olacağını belirtmişti.

AFP/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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