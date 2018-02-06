Demokratlar’dan Karşı ‘İç Yazışma Hamlesi’

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan iç yazışmalarını çürütecek kendi yazışmalarının Beyaz Saray’a iletildiğini söyledi. Bu yazışmalar da Cumhuriyetçiler’in yazışmalarıyla aynı süreçten geçirilerek kamuoyuna açıklanıp-açıklanmayacağına karar verilecek.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Pazartesi akşamı Demokratlar’ın iç yazışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını oy birliğiyle kabul etmiş ve yazışmaları Beyaz Saray’a göndermişti.

Cumhuriyetçiler’in kamuoyuna açıkladığı dört sayfalık iç yazışmaları FBI’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturması sırasında yetkisini kötüye kullandığını iddia ediyordu.

Başkan Donald Trump birkaç gün içinde Demokratlar’ın yazışmalarının yayınlanabilmesi için gizliliğinin kaldırılıp-kaldırılmayacağına karar verecek.

Cuma günü yayınlanan belgede, FBI’ın, Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından Carter Page’in Rusya’yla olan iletişimlerinin takibe alınması için, Demokrat Parti tarafından finanse edilen ve eski bir İngiliz ajanının hazırladığı araştırmayı kullandığı belirtiliyordu.