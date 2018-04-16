‘Denetçiler Duma’ya Giremedi’

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Başkanı Ahmet Üzümcü, Esat yönetimi tarafından kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma kasabasına girişlerinin engellendiğini söyledi. Üzümcü buna gerekçe olarak güvenlik sorunlarının gösterildiğini kaydetti.
Kimyasal saldırı iddialarını soruşturmak üzere iki gün önce Suriye’ye giden heyet hala Duma’ya girmek için bekliyor.
Üzümcü’ye göre Suriyeli yetkililer heyeti Duma’ya sokmaktansa kendi belirledikleri 22 kişiyle görüşmeler yapılmasını istiyor.
Amerika ve Fransa, Şam’ın doğusundaki Duma’da Esat rejimi tarafından zehirli gaz kullanıldığına dair delilleri olduğunu söylüyor. Suriye ve müttefiki Rusya ise rejimin Duma’da zehirli gazla saldırı düzenlediği iddialarını yalanlıyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov heyetin Duma’nın girişinde bekletilmesinden Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından Cumartesi sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarını sorumlu tutuyor. Ryabkov, heyetin Duma’ya girebilmesi için BM Emniyet ve Güvenlik birimlerinden izin alınması gerektiğini kaydetti.
Ancak BM’den bir sözcü heyetin her türlü izne sahip olduğunu bildirdi.
Heyet, Suriye’ye Cumartesi günü Batı ülkeleri tarafından düzenlenen hava saldırısından hemen önce gitmişti. İsyancıların elinden alınan Duma’da hükümet güçleri ve Rus askerleri bulunuyor.
Rusya delilleri yok edebilir iddiası
Suriye muhalefeti ve aktvistler Rusya’nın kasabadaki varlığını eleştiriyor ve kimyasal silah kullanıldığına dair delillerin yok edildiğini öne sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya’nın delillere müdahale ettiği iddialarını reddetti.
Suriye daha önce batı ülkelerini Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü siyasi olarak manipüle etmekle suçlamıştı.
Benzer bir heyet daha önce Suriye hükümetini Suriye’nin kuzeyinde isyancıların denetimindeki Han Şeyhun kasabasında sarin gazı kullanmaktan sorumlu tutmuştu.
Stoltenberg: ''Saldırı açık mesaj''
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’ye Amerika liderliğinde düzenlenen hava saldırısının hükümetin yeni kimyasal saldırılarda bulunma kapasitesini zayıflattığını kaydetti.
NTV’ye konuşan Stoltenberg, saldırıların Esat’a, Rusya ve İran’a kimyasal silah kullanılmasının kabul edilemez olduğu konusunda açık bir mesaj olduğunu söyledi.
Devlet televizyonu doktorlarla konuştu
Öte yandan Suriye devlet televizyonu bir düzine doktor ve sağlık çalışanı ile yaptığı röportajlara yer verdi. Röportajlarda bu kişiler Duma’da tedavi ettikleri kişilerde zehirli gaza rastlamadıklarını belirtiyor.
Devlet televizyonuna konuşan doktorlardan biri, bir kişinin ''kimyasal'' diye bağırdığını duyduğunu ancak kimyasal saldırı semptomu gösteren herhangi bir hastaya rastlamadığını söyledi. Diğerleri ise yer altı sığınaklarına dolan tozun boğulma hissi gibi kimyasal saldırı belirtileriyle benzerlik gösterebileceğini kaydetti.
Şam’da orduya destek gösterisi
Öte yandan Şam’da Pazartesi günü yüzlerce Suriyeli Omayyad Meydanı’nda toplanarak Batı tarafından düzenlenen hava saldırılarını püskürttüğünü söyledikleri Suriye ordusuna destek vermek için toplandı.
Devlet televizyonu gösterileri canlı yayınladı. Kalabalık havai fişekler ve havaya açtıkları ateşle ordunun başarısını kutladı.
Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum