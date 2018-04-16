‘Denetçiler Duma’ya Giremedi’

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Başkanı Ahmet Üzümcü, Esat yönetimi tarafından kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma kasabasına girişlerinin engellendiğini söyledi. Üzümcü buna gerekçe olarak güvenlik sorunlarının gösterildiğini kaydetti. Kimyasal saldırı iddialarını soruşturmak üzere iki gün önce Suriye’ye giden heyet hala Duma’ya girmek için bekliyor. Üzümcü’ye göre Suriyeli yetkililer heyeti Duma’ya sokmaktansa kendi belirledikleri 22 kişiyle görüşmeler yapılmasını istiyor. Amerika ve Fransa, Şam’ın doğusundaki Duma’da Esat rejimi tarafından zehirli gaz kullanıldığına dair delilleri olduğunu söylüyor. Suriye ve müttefiki Rusya ise rejimin Duma’da zehirli gazla saldırı düzenlediği iddialarını yalanlıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov heyetin Duma’nın girişinde bekletilmesinden Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından Cumartesi sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarını sorumlu tutuyor. Ryabkov, heyetin Duma’ya girebilmesi için BM Emniyet ve Güvenlik birimlerinden izin alınması gerektiğini kaydetti.

Ancak BM’den bir sözcü heyetin her türlü izne sahip olduğunu bildirdi. Heyet, Suriye’ye Cumartesi günü Batı ülkeleri tarafından düzenlenen hava saldırısından hemen önce gitmişti. İsyancıların elinden alınan Duma’da hükümet güçleri ve Rus askerleri bulunuyor. Rusya delilleri yok edebilir iddiası Suriye muhalefeti ve aktvistler Rusya’nın kasabadaki varlığını eleştiriyor ve kimyasal silah kullanıldığına dair delillerin yok edildiğini öne sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya’nın delillere müdahale ettiği iddialarını reddetti. Suriye daha önce batı ülkelerini Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü siyasi olarak manipüle etmekle suçlamıştı. Benzer bir heyet daha önce Suriye hükümetini Suriye’nin kuzeyinde isyancıların denetimindeki Han Şeyhun kasabasında sarin gazı kullanmaktan sorumlu tutmuştu. Stoltenberg: ''Saldırı açık mesaj'' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’ye Amerika liderliğinde düzenlenen hava saldırısının hükümetin yeni kimyasal saldırılarda bulunma kapasitesini zayıflattığını kaydetti.