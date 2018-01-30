Deniz Naki'nin Türkiye'de futbol hayatını bitiren karar

Almanya'da bulunan Naki Twitter üzerinden paylaştığı mesajda ise, yarın konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti. BBC Türkçe, görüş almak üzere aradığı Naki'ye ulaşamadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor oyuncusu Deniz Naki'ye sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajlarından ötürü 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve ve 273 bin lira para cezasına çarptırdı.

Amedspor: Naki ile yollarımızı ayırdık Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Spor Kulübü'nün Başkanı Nurullah Edemen ise dün aldıkları kararla, Deniz Naki ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

Deniz Naki'ye verilen cezanın kendilerine daha tebliğ ifade eden Edemen şunları söyledi:

"Bu süreçte çok farklı şeyler dile getirince biz de kulüp olarak zorlanıyoruz artıkç Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu uygulamayı hayata geçirmiş. Kulüp olarak dün Deniz Naki ile yollarımızı ayırma kararı aldık.

"Öyle bir süreç ki böyle bir söylem üstüne siyasi yorum yapamıyoruz. Deniz'in sporcu kimliği var, bu kimliği ile ilgili çok da farklı şeylere girmemesi gerekir diye düşünüyorum."

"Ama kardeşimiz kendi fikrini öyle beyan etmiş, kendince bir tercihte bulunmuş, onun bir kararı olacağını biliyor ve göze almıştır. Dönmeme kararı almış ki bunları çok rahat ifade etmiş. Bunlara karşı TFF'nin vereceği ceza belliydi. Bundan sonra ne yaşanır, hep beraber göreceğiz."

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen: Neden seyircim takımını desteklemeye gelemiyor?EPA Deniz Naki, 8 Kasım 2016 Deniz Naki'nin spor geçmişi Bayer Leverkusen, Rot Weiss Ahlen, St Pauli, Paderborn gibi takımlarda oynayan Deniz Naki, 2013/14 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu.