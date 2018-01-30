HABER

Deniz Naki'nin Türkiye'de futbol hayatını bitiren karar

30.01.2018 21:23 | Son Güncelleme

Amedspor oyuncusu Deniz Naki, sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajlarında "ayrımıcı ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men cezası aldı. Ceza, 3 yılı aşması nedeniyle "sürekli hak mahrumiyeti'ne dönüştürüldü.

Reuters

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor oyuncusu Deniz Naki'ye sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajlarından ötürü 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve ve 273 bin lira para cezasına çarptırdı.

Ceza, 3 yılı aşması nedeniyle, kurallar gereği "sürekli hak mahrumiyetine" dönüştürüldü. Bu Deniz Naki'nin Türkiye'deki futbol hayatının sona erdiği anlamına geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Naki'nin sosyal medya mesajlarında "ayrımıcı ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı.

Deniz Naki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı Almanya'nın Köln kentinde 26 Ocak'ta gerçekleştirilen mitinge sosyal medyadan katılım çağrısı yapmıştı.

Almanya'da bulunan Naki Twitter üzerinden paylaştığı mesajda ise, yarın konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti. BBC Türkçe, görüş almak üzere aradığı Naki'ye ulaşamadı.

https://twitter.com/DenizDersimNaki/status/958379603810291712

Deniz Naki'nin babası, Almanya'da yayın yapan Özgürüz sitesine yaptığı açıklamada "Türkiye'ye dönecekti, fakat saldırı olduktan sonra Deniz dönmeme kararı aldı. Gelse bile Türkiye'de tutuklanır" dedi.

Amedspor: Naki ile yollarımızı ayırdık Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Spor Kulübü'nün Başkanı Nurullah Edemen ise dün aldıkları kararla, Deniz Naki ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

Deniz Naki'ye verilen cezanın kendilerine daha tebliğ ifade eden Edemen şunları söyledi:

"Bu süreçte çok farklı şeyler dile getirince biz de kulüp olarak zorlanıyoruz artıkç Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu uygulamayı hayata geçirmiş. Kulüp olarak dün Deniz Naki ile yollarımızı ayırma kararı aldık.

"Öyle bir süreç ki böyle bir söylem üstüne siyasi yorum yapamıyoruz. Deniz'in sporcu kimliği var, bu kimliği ile ilgili çok da farklı şeylere girmemesi gerekir diye düşünüyorum."

"Ama kardeşimiz kendi fikrini öyle beyan etmiş, kendince bir tercihte bulunmuş, onun bir kararı olacağını biliyor ve göze almıştır. Dönmeme kararı almış ki bunları çok rahat ifade etmiş. Bunlara karşı TFF'nin vereceği ceza belliydi. Bundan sonra ne yaşanır, hep beraber göreceğiz."

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen: Neden seyircim takımını desteklemeye gelemiyor?EPA Deniz Naki, 8 Kasım 2016 Deniz Naki'nin spor geçmişi Bayer Leverkusen, Rot Weiss Ahlen, St Pauli, Paderborn gibi takımlarda oynayan Deniz Naki, 2013/14 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Kobani olayları sırasında yaptığı açıklamalardan dolayı Ankara'da saldırıya uğradı. 2014'te bu takımla sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Temmuz 2015'de Amedspor ile sözleşme imzaladı. Sur ve Cizre'de yaşanan hendek olayları döneminde sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Deniz Naki, Ağustos ayında sezonun ilk maçı olan Mersin İdmanyurdu karşılaşması sonunda sahaya inen bir taraftarın yumruklu saldırısına uğramıştı.

Genç futbolcu, son olarak bir süre önce Almanya'da otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

Naki, saldırıdan sonra, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye saldırı: 'Deplasman yasağı cesaret veriyor'Beraat eden Amedsporlu Deniz Naki: Şaşırdım ama çok mutluyumDeniz Naki: Türkiye'ye dönme niyetim yok

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.