Deniz Naki'ye polis koruması

Naki'nin güvenli bir yere götürüldüğü bildirildi.Almanya U21 Milli Takımı'nda forma giydikten sonra St. Pauli ve Paderborn 2. lig futbol takımlarında profesyonel futbolculuk kariyerini sürdürmüş olan 28 yaşındaki Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, aracına pazarı pazartesiye bağlayan gece yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Naki, kendisine "Türk istihbarat teşkilatının siyasi motifli bir 'suikast eylemi' düzenlemiş olabileceği" yönündeki şüphesini dile getirdi.

"Deniz şu anda gizli bir yerde polis koruması altında"

Naki'nin avukatı Soran Haldi Mızrak, Alman Basın Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, müvekkilinin olayın şokunu atlattığını, durumunun "iyi" olduğunu, ancak yaşamından endişeli olduğunu belirtti. Avukat, futbolcunun "şu anda kendisini Almanya'da güvende hissetmediğini" vurguladı. Mızrak, "Deniz şu anda gizli bir yerde kalıyor, kendisi polis koruması altında" açıklamasını yaptı. Daha önce de Alman medyasında Deniz Naki'nin kendi emniyeti açısından bilinmeyen bir yere götürüldüğü haberi yayınlanmıştı.