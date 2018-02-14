HABER

Deniz Yücel - 365 gündür tutuklu

14.02.2018 08:54 | Son Güncelleme

Gazeteci Deniz Yücel bundan tam 1 yıl önce ifade vermek üzere kendi isteğiyle İstanbul'da emniyete gitti.

Ancak gazeteci önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Gelişmelerin kronolojisi:14 Şubat: Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alındı. 43 yaşındaki gazeteci, birçok yabancı gazeteci gibi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-mail hesabına düzenlenen hacker saldırıları konusunda haber yapmıştı. Yücel'in hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu bu tarihte belli değildi. Yücel'in hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunuyor.

18 Şubat: Kısa bir süre sonra Alman hükümeti devreye girdi. Başbakan Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'a Yücel'in serbest bırakılması için acil talepte bulundu.

27 Şubat: Yücel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteci, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla Metris Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemede hakimler, Yücel'in 15 Temmuz darbe girişimi hakkındaki haberlerini gündeme getirdi. Türkiye'de gözaltı süresi beş yıla kadar sürebiliyor.

1 Mart: Deniz Yücel Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Kısa bir süre sonra avukatları Yücel'in tutukluluğuna itiraz etti.

14 Mart: Deniz Yücel, 16 metrekarelik tecrit hücresine konuldu. Yücel, avukatları aracılığıyla duygu ve düşüncelerini gazetesi ile paylaştı. "Yalnızlık işkence gibi" diyen Yücel, "Pencereden sadece altı metre yüksekliğinde bir duvar görüyorum. Gökyüzünü, duvardaki dikenli telin arasından görebiliyorum" diyordu. Haftada 1 saatlik görüş izni verilen Yücel'i sadece yakın akrabaları ziyaret edebiliyordu. Yücel, bu görüşleri "Cam arkasında bir saat" şeklinde betimliyordu.

4. Nisan: Alman Büyükelçiliği ilk kez konsolosluk desteği vermek üzere Yücel'i ziyaret edebildi. Ancak Eylül ayında Türk merciler, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Yücel'i ziyaret etmesini bir kez daha yasakladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, "Başkonsolosumuzun Yücel'i ve diğer Alman tutukluluları ziyaret etmesinin neden mümkün olmadığını anlamakta zorlanıyoruz" dedi. Schäfer, konsolosluk desteğine ilişkin düzenlemelerin açık olduğunu ve Türkiye'ye bu nedenle dava açılabileceğini belirtti. Ancak, bu konuda bir karar çıkmasının da yıllar alabileceğine dikkat çekti.

12 Nisan: Deniz Yücel ile kız arkadaşı prodüktör Dilek Mayatürk cezaevinde evlendi. Evlilik sayesinde Mayatürk, Yücel'i ziyaret etme hakkı kazandı. Gazetesi Die Welt'in verdiği bigilere göre, Yücel'in avukatı Ferat Çağıl'ın yanı sıra dönemin CHP'li vekillerinden Şafak Pavey nikah şahitliği yaptı.

10 Eylül: Deniz Yücel'in 44'üncü doğum günü vesilesiyle Berlin'de bir konvoy düzenlendi. Konvoya katılanlar, Yücel'in ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

3 Aralık: Deniz Yücel'e uygulanan tecrit sona erdi. Yücel, cezaevi avlusuna açılan bir koğuşa nakledildi. Tek kişilik hücrede kalmaya devam etse de Yücel'in bir başka mahkum olan, eski Habertürk çalışanı Oğuz Usluer ile ortak bir avluyu paylaştığı belirtildi. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Yücel'in haftada 1 saatlik görüş hakkı bulunuyor. Ayrıca avukatları da Yücel'i ziyaret edebiliyor. Sınırlı sayıda mektup almasına izin verilen Yücel'in mektup gönderme hakkı ise bulunmuyor.

17 Ocak 2018: Deniz Yücel, serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu açıkladı. Avukatları aracılığıyla Alman habr ajansı dpa'nın sorularını yazılı olarak yanıtlayan Yücel, "özgürlüğünün Rheinmetall'ın tank ticareti veya diğer silah şirketlerinin girişimleri ile kirletilmemesini" istedi. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu açıklamadan kısa bir süre önce Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu söylemiş, "buna rağmen Almanya'nın çok sayıda silah ihracatına izin vermediğini ve Yücel konusu çözüme kavuşmadığı sürece de bu durumun böyle kalacağını" ifade etmişti.

1 Şubat 2018: Alman hükümeti, Deniz Yücel konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) görüşünü bildirdi. Görüşte, Yücel'in Türkiye'de tutuklu olmasının tek sebebinin haberleri olduğu belirtildi. Adalte Bakanı Heiko Maas, Die Welt gazetesine açıklamasında, "Eleştirel haberciliğe yönelik baskılar bizim basın özgürlüğü anlayışımızla bağdaşmaz" dedi. Maas, "Deniz Yücel'in adil bir yargılanmaya tabi olması yönündeki çabalarımızı sonlandırmayacağız" diye konuştu.

Diana Hodali

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

İlginizi Çekebilir

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Üç kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Üç kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Amerikan Düşünce Kuruluşundan ‘Türkiye’ Araştırması

Amerikan Düşünce Kuruluşundan ‘Türkiye’ Araştırması

ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Ömür boyu birlikteliğin önündeki 'beş önemli tuzak'

Ömür boyu birlikteliğin önündeki 'beş önemli tuzak'

Suriye'de ABD 'Rus paralı askerlerini öldürdü' iddiaları hakkında bilinenler

Suriye'de ABD 'Rus paralı askerlerini öldürdü' iddiaları hakkında bilinenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.