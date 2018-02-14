Deniz Yücel - 365 gündür tutuklu

Ancak gazeteci önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Gelişmelerin kronolojisi:14 Şubat: Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alındı. 43 yaşındaki gazeteci, birçok yabancı gazeteci gibi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-mail hesabına düzenlenen hacker saldırıları konusunda haber yapmıştı. Yücel'in hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu bu tarihte belli değildi. Yücel'in hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunuyor. 18 Şubat: Kısa bir süre sonra Alman hükümeti devreye girdi. Başbakan Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım'a Yücel'in serbest bırakılması için acil talepte bulundu. 27 Şubat: Yücel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteci, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla Metris Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemede hakimler, Yücel'in 15 Temmuz darbe girişimi hakkındaki haberlerini gündeme getirdi. Türkiye'de gözaltı süresi beş yıla kadar sürebiliyor.

1 Mart: Deniz Yücel Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Kısa bir süre sonra avukatları Yücel'in tutukluluğuna itiraz etti. 14 Mart: Deniz Yücel, 16 metrekarelik tecrit hücresine konuldu. Yücel, avukatları aracılığıyla duygu ve düşüncelerini gazetesi ile paylaştı. "Yalnızlık işkence gibi" diyen Yücel, "Pencereden sadece altı metre yüksekliğinde bir duvar görüyorum. Gökyüzünü, duvardaki dikenli telin arasından görebiliyorum" diyordu. Haftada 1 saatlik görüş izni verilen Yücel'i sadece yakın akrabaları ziyaret edebiliyordu. Yücel, bu görüşleri "Cam arkasında bir saat" şeklinde betimliyordu. 4. Nisan: Alman Büyükelçiliği ilk kez konsolosluk desteği vermek üzere Yücel'i ziyaret edebildi. Ancak Eylül ayında Türk merciler, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Yücel'i ziyaret etmesini bir kez daha yasakladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, "Başkonsolosumuzun Yücel'i ve diğer Alman tutukluluları ziyaret etmesinin neden mümkün olmadığını anlamakta zorlanıyoruz" dedi. Schäfer, konsolosluk desteğine ilişkin düzenlemelerin açık olduğunu ve Türkiye'ye bu nedenle dava açılabileceğini belirtti. Ancak, bu konuda bir karar çıkmasının da yıllar alabileceğine dikkat çekti.

12 Nisan: Deniz Yücel ile kız arkadaşı prodüktör Dilek Mayatürk cezaevinde evlendi. Evlilik sayesinde Mayatürk, Yücel'i ziyaret etme hakkı kazandı. Gazetesi Die Welt'in verdiği bigilere göre, Yücel'in avukatı Ferat Çağıl'ın yanı sıra dönemin CHP'li vekillerinden Şafak Pavey nikah şahitliği yaptı. 10 Eylül: Deniz Yücel'in 44'üncü doğum günü vesilesiyle Berlin'de bir konvoy düzenlendi. Konvoya katılanlar, Yücel'in ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti. 3 Aralık: Deniz Yücel'e uygulanan tecrit sona erdi. Yücel, cezaevi avlusuna açılan bir koğuşa nakledildi. Tek kişilik hücrede kalmaya devam etse de Yücel'in bir başka mahkum olan, eski Habertürk çalışanı Oğuz Usluer ile ortak bir avluyu paylaştığı belirtildi. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Yücel'in haftada 1 saatlik görüş hakkı bulunuyor. Ayrıca avukatları da Yücel'i ziyaret edebiliyor. Sınırlı sayıda mektup almasına izin verilen Yücel'in mektup gönderme hakkı ise bulunmuyor.