Deniz Yücel davası 28 Haziran'da başlayacak

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.
İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri, Alman haber ajansı dpa'ya yaptıkları açıklamada, davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da yapılacağını belirtti.
Mahkeme geçen Cuma günü, bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Yücel hakkındaki iddianameyi kabul etmiş ve 44 yaşındaki gazetecinin tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmayan Yücel, tahliyesinin ardından Almanya'ya dönmüştü.
dpa/CÖ,ÖA
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