HABER

Deniz Yücel davası 28 Haziran'da başlayacak

19.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri, geçen hafta tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Deniz Yücel davası 28 Haziran'da başlayacak

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri, Alman haber ajansı dpa'ya yaptıkları açıklamada, davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Mahkeme geçen Cuma günü, bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Yücel hakkındaki iddianameyi kabul etmiş ve 44 yaşındaki gazetecinin tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmayan Yücel, tahliyesinin ardından Almanya'ya dönmüştü.

dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ ADAM HOOP ALMANYAYA UÇTU
Bu maalesef Türkiye'nin aleyhine kötü bir olay olarak tarihe geçti. Kimse de bişey anlamadı. Kendisi dahil.
Diğer Haberler
Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.