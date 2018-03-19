HABER

Deniz Yücel işine geri döndü

19.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Türkiye’de serbest bırakıldıktan bir ay sonra gazetesine geri döndü.

Türkiye’de bir yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Şubat ayında tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel işine geri döndü.

Die Welt gazetesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Deniz Yücel’in gazeteye geri döndüğü bilgisi iletildi.

Paylaşımda "En güzel Pazartesi! İş arkadaşımız Deniz’in tekrar yazı işleri ve aramızda olmasından ötürü çok mutluyuz" denildi. Paylaşıma bir de Yücel ile Die Welt Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt’ın yan yana durduğu bir fotoğraf da eklendi.

Alman haber ajansı epd’ye göre Poschardt, Yücel’in kısa bir ziyaret için gazeteye uğradığını söyledi. Gazetenin Berlin’deki merkezinde saat 10.00’da düzenlenen gündem toplantısına katıldığını belirten Poschardt, burada “alkış, şampanya ve bolca gözyaşı vardı” dedi.

Die Welt'in sosyal medya hesapları sorumlusu gazeteci Jörgen Camrath da Twitter hesabından Deniz Yücel'in gazeteye gelişini gösteren bir video yayınladı.

Türk ve Alman vatandaşı olan 44 yaşındaki Yücel, hakkında dava açılmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kalmış, 16 Şubat günü ise serbest bırakılmıştı. Yücel hakkında “terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından açılan davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılacak. Savcılık, Yücel hakkında 18 yıla kadar ağır hapis cezası talep ediyor.

Yücel, Pazar günü Die Welt ve Die Tageszeitung gazetelerine verdiği mülakatta duruşmaya katılıp katılmama konusunda karar vermediğini ifade etmişti.

Şubat ayında serbest bırakıldıktan sonra Türkiye’den ayrılan Yücel, Almanya’ya hemen geri dönmemiş, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yerini açıklamadıkları bir ülkede tatil yapmıştı.

dpa,epd,DW/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Erdoğan ailesinin acı günüErdoğan ailesinin acı günü
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
Diyanet evlilik yaşına da el attı!Diyanet evlilik yaşına da el attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin

Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

ABD Başkanı Trump'tan şok karar

ABD Başkanı Trump'tan şok karar

Uber, sürücüsüz aracın ilk ölümlü kazası sonrası test sürüşlerini durdurdu

Uber, sürücüsüz aracın ilk ölümlü kazası sonrası test sürüşlerini durdurdu

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Malezya uçağını düşürmekle suçlanan Ukraynalı pilot intihar etti

Malezya uçağını düşürmekle suçlanan Ukraynalı pilot intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.