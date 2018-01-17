Deniz Yücel: Kirli anlaşmayla tahliye istemiyorum

Türkiye'de 11 aydırtutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Alman haber ajansı dpa'ya avukatları aracılığıyla yazılı bir röportaj verdi. Serbest kalması karşılığında Ankara ve Berlin arasında "kirli bir anlaşma" yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Yücel, "Kirli anlaşma varsa ben yokum" dedi. Yücel, özgürlüğünün "Rheinmetall'in tank ticareti ya da diğer silah tüccarlarının faaliyetleriyle lekelenmesini" istemediğini kaydetti.

Yücel, Gülen yapılanmasına dahil oldukları gerekçesiyle Türkiye tarafından aranan kişilerin muhtemel değiş tokuşuna da aynı şekilde karşı olduğunu belirtti.

"Tecrit sona ermedi"

"İyi olduğunu" söyleyen Yücel, kendisine uygulanan ve bir "işkence metodu" olarak betimlediği tecritin sona ermediğini ancak hafifletildiğini kaydetti.

Yücel, "Ancak diğer taraftan bir kötüleşme var. Eşim Dilek ile en iyi ihtimalle ayda bir kez aramızda cam olmadan konuşabiliyoruz. Önceden yalnızca dışarıdan gözlemleniyorduk. Artık görüşme esnasında ayrıca bir icra memuru da bulunuyor" dedi.