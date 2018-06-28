Deniz Yücel'in beraat talebine ret

Avukatının beraat talebi mahkeme tarafından reddedildi. Duruşma 20 Aralık'a ertelendi.Türkiye'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in ilk duruşması bugün görüldü.

Çağlayan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Yücel'in avukatı, gazetecinin derhal beraatını talep etti. Ancak, bu talep mahkeme tarafından reddedildi. Bir sonraki duruşma 20 Aralık'ta yapılacak.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel, bir yılı aşkın bir süre cezaevinde tutulmasının ardından 16 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

Tahliye kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yücel hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmasının ardından alınmıştı. İddianamede, Yücel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tahliyesinin ardından Almanya'ya dönen Yücel gıyabında yargılanıyor.

DW/ÖA,AÜ

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