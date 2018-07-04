Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Tatyshev Adası'nın kıyısında, denizdeki cesedin yanında yüzen çocukların görüntüsü şaşkınlık yarattı. Kolu suyun üzerinde olan ve vücudu yosunlarla kaplı cesedin yanı başında yüzüp eğlenen çocukların rahatlığı dikkat çekiciydi.
SARHOŞKEN YÜZMEYE GİDİP KAYBOLMUŞTU
Cesedin geçtiğimiz hafta sarhoşken yüzmeye giden ancak geri dönmeyen bir adama ait olduğu anlaşıldı. Yüzen gençlerin daha sonra polisi arayarak durumu ihbar ettikleri öğrenilirken görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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