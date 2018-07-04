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Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Rusya'da, denizdeki cesedin az ilerisinde eğlenmeye devam eden gençlerin görüntüsü büyük tepki çekti. Ölen adamın, sarhoşken yüzmeye gidip kaybolan bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki Tatyshev Adası'nın kıyısında, denizdeki cesedin yanında yüzen çocukların görüntüsü şaşkınlık yarattı. Kolu suyun üzerinde olan ve vücudu yosunlarla kaplı cesedin yanı başında yüzüp eğlenen çocukların rahatlığı dikkat çekiciydi.

SARHOŞKEN YÜZMEYE GİDİP KAYBOLMUŞTU

Cesedin geçtiğimiz hafta sarhoşken yüzmeye giden ancak geri dönmeyen bir adama ait olduğu anlaşıldı. Yüzen gençlerin daha sonra polisi arayarak durumu ihbar ettikleri öğrenilirken görüntüleri izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya deniz ceset sarhoş

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