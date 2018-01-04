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Denizli Havluları Amerika’da

04.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

Başkent Washington’daki bir dükkan, ürünleriyle Denizli’nin rengarenk dokusunu Amerikalılar’a taşıyor. Türk havluları, peştemallar, peşkirler, masa örtüleri, yastıklar satan mağazanın adı Antiochia yani Antakya.

Başkent Washington'da, Kongre yakınlarındaki bir dükkan, ürünleriyle Denizli'nin rengarenk dokusunu Amerikalılar'a taşıyor. Türk havluları, peştemallar, peşkirler, masa örtüleri, yastıklar satan mağazanın adı Antiochia yani Antakya.

Dükkan sahibi Berna Rodman, bu işe 9 yıl önce, Washington'daki Eastern Market bölgesinde haftasonları kurulan bit pazarında tezgah açarak başlamış. Geçtiğimiz Ekim ayında ilk mağazasını açarak büyük bir hayalini gerçekleştiren Rodman, hem Amerika'daki Türk kadın girişimcilere güzel bir örnek teşkil ediyor, hem de Denizli'deki tezgahlarda dokunan tasarım ürünleriyle Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor.

Ürün geliştirmeye çok önem verdiklerini belirten Rodman, eski tezgahlara yeni teknikler getirdiklerini söylüyor. Rodman'ın ürün geliştirmeye örnek olarak gösterdiği çift taraflı, torba yapmayan peştamal, 2014'te New York'taki bir fuarda "Yılın En İyi Ürünü” ödülünü kazanmış.

Toptan satışlarının devam ettiğini hatırlatan Rodman, bundan sonraki hedefinin Antiochia'yı Amerika'da bir zincir mağaza haline getirmek olduğunu söylüyor.

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