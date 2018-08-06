Deprem anı anbean kaydedildi

Camide namaz sırasında kaydedilen görüntülerde depremin ilk anlarında cemaatten bazı kişilerin hemen kendini cami dışına attığı, imam dahil diğer kişilerinse cami içinde depremin sonuna kadar kaldıkları görülüyor.

Yetkililer hayatını kaybedenlerin çoğunun enkaz altında kalarak can verdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Dün sabah meydana gelen depremden bu yana, 130'dan fazla artçı meydana geldi. Depremden hemen sonra yayınlanan tsunami uyarısı bir kaç saat sonra kaldırıldı.

Endonezya Afet Zararlarını Azaltma Ajansı sözcüsü, Lombok'un Mataram şehrinde birçok binanın etkilendiğini, binaların çoğunun zayıf inşaat malzemeleriyle inşa edilmiş olduğunu söyledi.

Deprem anı kameralara böyle yansıdı.

