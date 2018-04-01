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Der Spiegel: Alman Tornado uçakları NATO görevi için elverişsiz

01.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Der Spiegel'in haberine göre, Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado tipi savaş uçakları NATO misyonlarına katılmak için gerekli teknik donanıma sahip değil.

Der Spiegel: Alman Tornado uçakları NATO görevi için elverişsiz

Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan 93 adet Tornado tipi savaş uçağı NATO misyonlarına katılmak için gerekli teknik donanıma sahip değil. Derginin en yeni sayısında çıkan ve Savunma Bakanlığının gizli belgelerine dayandırılan habere göre Tornado tipi savaş uçaklarının bu nedenle bir an önce kapsamlı bir şekilde modernize edilmesi gerekiyor.

Haberde 1970'li yıllarda hizmete giren Tornado tip savaş uçaklarının bilişim ve kablo sisteminin günümüz teknolojisine göre geri kaldığı ifade ediliyor. Tornadoların şifreli bir iletişim sisteminin bulunmadığı ve bu yüzden de dinlenmeye karşı yeterli güvenliğe sahip olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Tornadoların "bir NATO misyonunda yer alabilecek durumda olmadığı" vurgulanıyor. Savaş uçaklarının modernizasyonunun ise önceden tam olarak tahmin edilmesi güç, "milyonluk" ek maliyete neden olacağı vurgulanıyor.

Habere göre Tornado savaş uçaklarında müttefik jetlere yanlışlıkla ateş açılmasını engelleyen ve NATO'nun talep ettiği dost-düşman tanıma sistemi de bulunmuyor. Söz konusu sistemin Tornadolara 2019 yılına kadar monte edilmesinin ise mümkün olmadığı belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen 2016 yılında, Tornadoların planlanandan daha uzun kullanılmasına ve hizmet süresinin 2035 yılına kadar uzatılmasına karar vermişti. Bu tarihe kadar Tornadolar için başka bir alternatif bulunması planlanıyor.

AFP/Reuters, BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe

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